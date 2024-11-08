Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, σε πόλεμο με το Ισραήλ από την 7η Οκτωβρίου 2023, καλεί από σήμερα σε τριήμερες διαδηλώσεις σε διεθνή κλίμακα, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους και εναντίον των δυτικών κυβερνήσεων που υποστηρίζουν τις συνεχιζόμενες ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Το κάλεσμα της Χαμάς σε φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις είναι για σήμερα, αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή και συμπίπτει με τα βίαια επεισόδια κατά Ισραηλινών που ξέσπασαν αργά χθες τη νύχτα στο Αμστερνταμ, μετά τη λήξη του παιχνιδιού Άγιαξ - Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η Χαμάς έκανε την έκκληση μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορώντας το Ισραήλ πως διαπράττει γενοκτονία, κάνοντας λόγο για αλλεπάλληλες σφαγές στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας εδώ και πάνω από έναν μήνα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει από την 6η Οκτωβρίου νέα χερσαία επίθεση στη βόρεια Γάζα για να αποτρέψουν όπως λένε την ανασύνταξη μονάδων του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, απαιτώντας οι άμαχοι να απομακρυνθούν εσπευσμένα.

Η παλαιστινιακή πλευρά ανακοινώνει καθημερινά απώλειες μεταξύ των αμάχων στον θύλακα, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση χαρακτηρίζεται καταστροφική.

Πηγή: skai.gr

