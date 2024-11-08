Τουλάχιστον 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή όταν ρωσικός βομβαρδισμός έπληξε πολυκατοικία στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας (βορειοανατολικά), ανακοίνωσε ο δήμαρχός της.

«Πολυκατοικία με 12 ορόφους χτυπήθηκε σε επίθεση με κατευθυνόμενη βόμβα. Τμήματα του πρώτου και του τρίτου ορόφου εν μέρει καταστράφηκαν. Ακίνητα ολόγυρα καταστράφηκαν», ανέφερε ο Ιχόρ Τερέχοφ, ο δήμαρχος Χαρκόβου, μέσω Telegram.

«Ο αριθμός των τραυματιών δεν σταματά να αυξάνεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε 25», πρόσθεσε αργότερα.

Προηγουμένως, είχε αναφέρει πως υπήρχε «κόσμος παγιδευμένος στα συντρίμμια πολυκατοικίας, προσθέτοντας πως η επιχείρηση διάσωσης βρισκόταν σε εξέλιξη.

Στο μεταξύ, ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό (νότια) και περίχωρά της τραυμάτισαν δυο ανθρώπους, ανέφερε ο Όλεχ Κίπερ, ο περιφερειάρχης.

«Στο Χάρκοβο, οι Ρώσοι έπληξαν εσκεμμένα πολυκατοικία. Επιτίθενται επίσης στο Κίεβο με πυραύλους», τόνισε ο Αντρίι Γέρμακ, διευθυντής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η στρατιωτική διοίκηση Κιέβου ανακοίνωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση για να αποκρούσει επίθεση στην πρωτεύουσα.

Το Κίεβο γίνεται στην πράξη καθημερινά στόχος επιδρομών με drones από την αρχή του τρέχοντα μήνα, ενώ τον Οκτώβριο έγιναν κάπου 20 τέτοιες επιθέσεις.

Επί μήνες η ουκρανική κυβέρνηση ζητεί από δυτικούς συμμάχους της περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να αντιμετωπίσει τις επιδρομές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

