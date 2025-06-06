Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να συναντηθούν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στον Καναδά αυτόν τον μήνα, δήλωσε την Παρασκευή ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ.

Ο Γερμάκ δήλωσε ότι μια αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον οποίο επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα εργάστηκε για μια πιθανή συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών.

«Η επίσκεψή μας ήταν προετοιμασία, μεταξύ άλλων, για μια συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στον Καναδά», δήλωσε ο Γερμάκ σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Η συνάντηση της G7 πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 15-17 Ιουνίου στο Κανανάσκις της Αλμπέρτα.

