Νεπάλ: Συνετρίβη κατά την απογείωση αεροπλάνο με 19 επιβαίνοντες - Σώθηκε μόνο ο κυβερνήτης - Βίντεο

Το αεροσκάφος συνετρίβη κατά την απογείωσή του, στην πρωτεύουσα Κατμαντού

UPDATE: 11:02
Νεπάλ αεροπλάνο

Αεροπλάνο της αεροπορικής εταιρείας Saurya Airlines συνετρίβη κατά την απογείωσή του στην πρωτεύουσα Κατμαντού του Νεπάλ, ανέφερε σήμερα η Kathmandu Post.

Δεκαεννέα άνθρωποι επέβαιναν στο αεροπλάνο που είχε προορισμό την Ποκάρα και οι δεκαοκτώ είναι νεκροί σύμφωνα με δηλώσεις τοπικών αξιωματούχων. 

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 2 μέλη πληρώματος και 17 τεχνικοί, οι οποίοι μεταφέρονταν στην πόλη Ποκάρα για ελέγχους συντήρησης, διευκρίνισε ο επικεφαλής ασφαλείας αεροδρομίων Αρτζούν Τσαντ Τακούρι.

«Μόνον ο κυβερνήτης διασώθηκε ζωντανός και λαμβάνει φροντίδα σε νοσοκομείο», δήλωσε παράλληλα ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Αεροδρομίου Τριμπουβάν του Κατμαντού Τετζ Μπαχαντούρ Πουντιάλ. 

Η εφημερίδα Kathmandu Post ανέφερε νωρίτερα ότι 5 πτώματα είχαν ανασυρθεί από το σημείο του δυστυχήματος.

Το αεροπλάνο έπιασε φωτιά αφού εξετράπη της πορείας του στον διάδρομο (απογείωσης) στο αεροδρόμιο του Κατμαντού και συνετρίβη σε έκταση ανατολικά του διαδρόμου, διευκρίνισε ο Τακούρι.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, το αεροδρόμιο έκλεισε προσωρινά.

Η οπική αεροπορική εταιρεία Saurya Airlines, εκτελεί εσωτερικές πτήσεις στο Νεπάλ με δύο Bombardier CRJ-200 περιφερειακά αεροσκάφη, σύμφωνα με τον Flight Radar 24.

Το Νεπάλ έχει επικριθεί για χαμηλά επίπεδα αεροπορικής ασφάλειας, και σχεδόν 350 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε συντριβές αεροπλάνων ή ελικοπτέρων στην χώρα αυτή των Ιμαλαΐων από το 2000.

Το πιο θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε το 1992, όταν Airbus των Pakistan International Airlines συνετρίβη σε λόφο καθώς προσέγγιζε το Κατμαντού, στοιχίζοντας τη ζωή σε 167 ανθρώπους.

Πιο πρόσφατα, τουλάχιστον 72 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή αεροπλάνου των αερογραμμών Yeti τον Ιανουάριο του 2023, η οποία αποδόθηκε σε σφάλμα των πιλότων.

Πηγή: skai.gr

