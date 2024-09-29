Ιράκ: Επεισοδιακή διαδήλωση κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη

Εκατοντάδες σιίτες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη για να εκφράσουν την οργή τους για τη δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα από ισραηλινό πλήγμα σε προάστιο της Βηρυτού.

Ανεμίζοντας ιρακινές και λιβανέζικες σημαίες και κρατώντας αφίσες που απεικόνιζαν τον δολοφονηθέντα ηγέτη του σιιτικού κινήματος στον Λίβανο, οι διαδηλωτές επιχείρησαν να σπάσουν τον κλοιό ασφαλείας με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν επεισόδια. Βίντεο που μετέδωσε το δίκτυo Rudaw δείχνει τους άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας να χρησιμοποιούν κανόνια νερού για να απωθήσουν το εξαγριωμένο πλήθος, που απαιτούσε αντίποινα κατά του Ισραήλ.

Σιιτικά κόμματα που υποστηρίζονται από το Ιράν έχουν σημαντική επιρροή στο Ιράκ. Η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ έχει προσφέρει σημαντική οικονομική και στρατιωτική βοήθεια σε σιιτικές πολιτοφυλακές της χώρας, με σκοπό να επεκταθεί η επιρροή του Ιράν στο γειτονικό Ιράκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

