

Το «Rastriya Swatantra» (RSP) κέρδισε με μεγάλη διαφορά στις εκλογές του Νεπάλ, οι πρώτες που διεξήχθησαν μετά τις διαμαρτυρίες που ανέτρεψαν την προηγούμενη κυβέρνηση, αποτέλεσμα που θέτει τον ράπερ Balendra Shah του RSP σε τροχιά νίκης.

Πιο συγκεκριμένα, το RSP έλαβε 182 έδρες, χωρίς να καταφέρει την πλειοψηφία των δύο τρίτων στην «Κάτω Βουλή».

Το «Κογκρέσο του Νεπάλ» κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 38 έδρες, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα του Νεπάλ (CPN-UML) κατέλαβε την τρίτη θέση με 25 έδρες.

Η συμμετοχή ήταν περίπου στο 60%.

Σημειώνεται πως το RSP, ιδρύθηκε μόλις το 2022, οπότε και κατέλαβε την τέταρτη θέση στις εκλογές. Ο Balendra Shah, όπως και το κόμμα στο οποίο προσχώρησε πρόσφατα, είναι σε μεγάλο βαθμό αδοκίμαστος, με τη μόνη πολιτική του εμπειρία είναι η θέση του δημάρχου της πρωτεύουσας, του Κατμαντού.

Πηγή: skai.gr

