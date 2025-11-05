Διασώστες στο Νεπάλ ανέσυραν τα πτώματα δύο ξένων ορειβατών που σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα η οποία έπληξε την αποστολή τους σε κορυφή των Ιμαλαΐων, δήλωσε σήμερα η αστυνομία, καθώς η έρευνα για άλλους πέντε συνεχίζεται.

Τα πτώματα ενός Ιταλού και ενός Γάλλου ορειβάτη ανασύρθηκαν από πυκνό χιόνι στον καταυλισμό βάσης του όρους Γιαλούνγκ Ρι σε υψόμετρο 5.630 μέτρων στον τομέα Ντολάκα, βορειοανατολικά του Κατμαντού, δήλωσε ο αστυνομικός αξιωματούχος Γκιάν Κουμάρ Μαχάτο. Οι δύο σοροί στάλθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πρωτεύουσας Κατμαντού για νεκροψία, πρόσθεσε.

Άλλοι τρεις ξένοι ορειβάτες και δύο Νεπαλέζοι εκφράζονται φόβοι ότι είναι νεκροί μετά τη χιονοστιβάδα που σημειώθηκε τη Δευτέρα.

Άλλοι οκτώ άνθρωποι που τραυματίστηκαν διασώθηκαν χθες, Τρίτη και έχουν σταλεί σε νοσοκομεία στο Κατμαντού.

Το Γιαλούνγκ Ρι βρίσκεται στην κοιλάδα Ρολουόλινγκ στο βορειοανατολικό Νεπάλ, όπου οι ορειβάτες αντιμετωπίζουν διαδρομές που περιλαμβάνουν βράχους, πάγο και χιόνι.

Ένας Αυστραλός πεζοπόρος και δύο Ιταλοί ορειβάτες πέθαναν σε άλλες κορυφές στο δυτικό Νεπάλ έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις και πυκνή χιονόπτωση την περασμένη εβδομάδα.

Πολλές πεζοπορικές διαδρομές στο Νεπάλ έχουν πληγεί από βροχοπτώσεις ή πυκνό χιόνι ως αποτέλεσμα του κυκλώνα Μόνθα, που οδήγησε τις αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις σε πεζοπόρους και ορειβάτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.