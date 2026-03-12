Μια προειδοποίηση του FBI προς τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου τον περασμένο μήνα, που ανέφερε την πιθανότητα η Τεχεράνη να προσπαθήσει να προβεί σε αντίποινα για τυχόν αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μέσω επιθέσεων με drones στην Καλιφόρνια, βασίστηκε σε μία και μόνο ανεπιβεβαίωτη πληροφορία, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ (Karoline Leavitt), προσθέτοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ τέτοια απειλή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Ιράν.

Η εμπιστευτική αυτή προειδοποίηση, που εκδόθηκε από το FBI μέσω του πολυυπηρεσιακού Κοινού Περιφερειακού Κέντρου Πληροφοριών του Λος Άντζελες (Los Angeles Joint Regional Intelligence Center), έγινε γνωστή δημόσια την Τετάρτη, καθώς ο πόλεμος που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με μαζικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν συνεχιζόταν.

Η προειδοποίηση ανέφερε πληροφορίες του FBI σύμφωνα με τις οποίες, στις αρχές Φεβρουαρίου, το Ιράν «φέρεται να επιδίωκε να πραγματοποιήσει αιφνιδιαστική επίθεση χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», τα οποία θα εκτοξεύονταν από θαλάσσιο σκάφος εναντίον στόχων στην Καλιφόρνια, «σε περίπτωση που οι ΗΠΑ πραγματοποιούσαν πλήγματα στο Ιράν».

Η Leavitt ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X την Πέμπτη ότι η προειδοποίηση βασίστηκε σε ένα email που στάλθηκε στις τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου στην Καλιφόρνια και περιείχε μία μόνο, ανεπιβεβαίωτη πληροφορία.

«ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΑΦΕΙΣ: Δεν υπάρχει καμία τέτοια απειλή από το Ιράν προς την πατρίδα μας, και δεν υπήρξε ποτέ», έγραψε η Leavitt.

Το ABC News ήταν το πρώτο μέσο που αποκάλυψε την ύπαρξη του ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας του FBI.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έχει υποβαθμίσει το ενδεχόμενο επιθέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες που να υποστηρίζονται από το Ιράν.

Όταν ρωτήθηκε την Τετάρτη αν ανησυχεί ότι το Ιράν μπορεί να κλιμακώσει τα αντίποινά του φτάνοντας μέχρι επιθέσεις σε αμερικανικό έδαφος, ο Trump είπε στους δημοσιογράφους: «Όχι, δεν ανησυχώ».

