Το Ισραήλ αποσύρει κατηγορίες κατά στρατιωτών για βασανισμό Παλαιστίνιου κρατούμενου

Ο στρατός του Ισραήλ απέσυρε την Πέμπτη τις κατηγορίες εναντίον πέντε στρατιωτών που κατηγορούνταν για βασανισμό Παλαιστινίου ο οποίος συνελήφθη κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, σε μια υπόθεση που αποκάλυψε τους διχασμούς εντός του Ισραήλ σχετικά με το αν οι στρατιώτες μπορούν να κακοποιούν εχθρικούς αιχμαλώτους με ατιμωρησία.

Ο στρατός ανακοίνωσε την απόφαση σε μια στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής της χώρας είναι στραμμένο στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επαίνεσε την απόφαση. «Το Κράτος του Ισραήλ πρέπει να καταδιώκει τους εχθρούς του, όχι τους δικούς του ηρωικούς μαχητές», ανέφερε σε δήλωσή του.

Η υπόθεση τράβηξε τη διεθνή προσοχή αφότου δεξιοί διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων μελών του υπουργικού συμβουλίου του Νετανιάχου, εισέβαλαν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις διαμαρτυρόμενοι για την έρευνα κατά των στρατιωτών.

Το περιστατικό προκάλεσε περαιτέρω προσοχή όταν η επικεφαλής νομικός σύμβουλος του στρατού διέρρευσε βίντεο της φερόμενης κακοποίησης στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η γενική εισαγγελέας του στρατού, Yifat Tomer-Yerushalmi, παραιτήθηκε τον Οκτώβριο και αργότερα συνελήφθη για τη διαρροή, μια ενέργεια που η ίδια δήλωσε ότι έκανε για να αποκρούσει την προπαγάνδα κατά του νομικού τμήματος του στρατού, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την προάσπιση του κράτους δικαίου.

Ο διάδοχός της, Υποστράτηγος Itai Ofir, απέσυρε τα κατηγορητήρια κατά των στρατιωτών εν μέρει λόγω «εξαιρετικών περιστάσεων που επηρέασαν αρνητικά τη δυνατότητα δίωξης της υπόθεσης, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα για μια δίκαιη δίκη των κατηγορουμένων στην υπόθεση», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Στις περιστάσεις αυτές περιλαμβάνεται το γεγονός ότι ο Παλαιστίνιος που υπέστη τη φερόμενη κακοποίηση «βρίσκεται επί του παρόντος στη Λωρίδα της Γάζας και οι επιπτώσεις που έχει αυτό στη βάση των αποδεικτικών στοιχείων», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το στρατόπεδο συγκέντρωσης Sde Teiman

Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που διέρρευσε από το στρατιωτικό στρατόπεδο κράτησης Sde Teiman για Παλαιστινίους που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, δείχνει στρατιώτες να παραμερίζουν έναν κρατούμενο και να συγκεντρώνονται γύρω του κρατώντας έναν σκύλο και εμποδίζοντας την ορατότητα των πράξεών τους με τον αντιδιαδηλωτικό εξοπλισμό τους.

Οι στρατιώτες αντιμετώπιζαν κατηγορίες που αφορούσαν την πρόκληση σοβαρής κακοποίησης και τραυματισμού. Το κατηγορητήριο εναντίον τους ανέφερε ότι ένας από τους στρατιώτες μαχαίρωσε τον κρατούμενο με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας ρήξη κοντά στο ορθό του.

Ούτε ο Παλαιστίνιος κρατούμενος, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος και επέστρεψε στη Γάζα στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός Ισραήλ-Χαμάς τον Οκτώβριο, ούτε οι εμπλεκόμενοι Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν ταυτοποιηθεί ονομαστικά.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από Παλαιστίνιους ηγέτες για την απόφαση.

Η Ένωση για τα Πολιτικά Δικαιώματα στο Ισραήλ (ACRI) είχε καταθέσει προηγουμένως αίτημα για το κλείσιμο του Sde Teiman λόγω καταγγελιών για κακοποίηση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Ο ισραηλινός στρατός άρχισε να περιορίζει τη χρήση της εγκατάστασης τον Ιούνιο του 2024, αν και οι κατηγορίες από οργανώσεις δικαιωμάτων και πρώην Παλαιστίνιους κρατούμενους για βασανιστήρια και κακοποίηση σε ισραηλινές εγκαταστάσεις κράτησης παραμένουν ευρέως διαδεδομένες.

