Ιράν: Πολλά πλοία μπορούν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, εάν συντονίζονται με το ιρανικό ναυτικό

Πολλά πλοία μπορούν ακόμα να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ εάν συντονίζονται με το ιρανικό ναυτικό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Esmaeil Baghaei, σε σχόλια που μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Mehr.

«Μετά τα τρέχοντα γεγονότα, γενικά δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στις συνθήκες που ίσχυαν πριν από τις 28 Φεβρουαρίου (έναρξη του τρέχοντος πολέμου στο Ιράν)... καθώς έχουμε κατανοήσει πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, και το ίδιο κατανόησαν και οι άλλοι», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.