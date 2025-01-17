Καθώς η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή ομήρων έκλεισε μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έρχεται τώρα αντιμέτωπος με σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις ενόψει της αναμενόμενης σύγκλησης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας σήμερα Παρασκευή, το οποίο και καλείται να την ψηφίσει.

Πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία αναμένεται να πραγματοποιηθεί νωρίτερα σήμερα μια ευρύτερη κυβερνητική συνεδρίαση με σκοπό την έγκριση της συμφωνίας. Ωστόσο, τα πράγματα για τον Νετανιάχου δεν είναι καθόλου εύκολα αφού έχει ήδη έρθει αντιμέτωπος με την αντίδραση ορισμένων μελών του κυβερνώντος συνασπισμού τα οποία και δε συμφωνούν με την απόφαση για εκεχειρία.

Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει εδώ και καιρό διεθνείς και εγχώριες πιέσεις για να καταλήξει σε συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Η επικείμενη δε επιστροφή του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, καθιστά την ανάγκη για ολοκλήρωση της συμφωνίας επιτακτική. Ορισμένα όμως κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού δεν έχουν την ίδια άποψη. Δύο ακροδεξιά κόμματα απείλησαν να αποχωρήσουν από την κυβέρνηση εάν η συμφωνία ολοκληρωθεί – μια κίνηση που θα μπορούσε να είναι ο καταλύτης για να χάσει ο Νετανιάχου την πλειοψηφία του στην Κνεσέτ.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Itamar Ben Gvir απείλησε να αποσύρει το ακροδεξιό κόμμα του Otzma Yehudit (Εβραϊκή Δύναμη) από τον κυβερνητικό συνασπισμό εάν η συμφωνία ολοκληρωθεί. Όπως είπε πιστεύει ότι η συμφωνία «διδάσκει (τη Χαμάς) ότι μπορούν να πάρουν ομήρους και να επιτεθούν».

Ο Ben Gvir προέτρεψε το ακροδεξιό Κόμμα Θρησκευτικού Σιωνισμού του υπουργού Οικονομικών Bezalel Smotrich να τον ακολουθήσει. Ο Smotrich έχει επίσης απειλήσει να παραιτηθεί εάν ο Νεταιάχου τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα μετά την πρώτη φάση της συμφωνίας. Η κατάπαυση του πυρός δεν είναι εγγυημένη ότι θα διαρκέσει πέρα ​​από την πρώτη φάση, αλλά περαιτέρω διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

Υπουργός του ίδιου του κόμματος Likud του Νετανιάχου απείλησε να παραιτηθεί εάν το Ισραήλ αποσυρθεί από τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας. Ο Amichai Chikli, υπουργός διασποράς και καταπολέμησης του αντισημιτισμού, είναι το πρώτο μέλος του κόμματος Likud που απείλησε να παραιτηθεί λόγω της συμφωνίας.

Πόσο πιθανό όμως να πέσει η κυβέρνηση; Αν και κανένα ακροδεξιό κόμμα δεν έχει αρκετούς βουλευτές στο κοινοβούλιο για να ρίξει από μόνο του την κυβέρνηση, αν αποφασίσουν και τα δύο κόμματα να εγκαταλείψουν τον κυβερνητικό συνασπισμό, τότε θα μπορούσε να συμβεί.

