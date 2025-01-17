Την 1η Ιανουαρίου οι ρωσικές εξαγωγές φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας προς την Ευρώπη σταμάτησαν, καθώς έληξε η συμφωνία διαμετακόμισης. Το κλείσιμο της παλαιότερης διαδρομής ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγού προς την Ευρώπη δημιούργησε ελπίδες ότι η ήπειρος μπορεί να σπάσει την εξάρτησή της από τη Μόσχα.

Ωστόσο, πληροφορίες που συνέλεξε το Politico αποκαλύπτουν ότι η Ευρώπη αγοράζει ρωσικό αέριο με άνευ προηγουμένου ρυθμό το 2025, ξοδεύοντας δισεκατομμύρια δολάρια που μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει το Κρεμλίνο για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμό του στην Ουκρανία.

Τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή της η πλατφόρμα παροχής δεδομένων Kpler μαρτυρούν ότι τις πρώτες 15 ημέρες του 2025 οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισήγαγαν 837.300 μετρικούς τόνους υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

Αυτό σηματοδοτεί ένα υψηλό ρεκόρ σε σχέση με τους 760.100 τόνους που εισήχθησαν την ίδια περίοδο πέρυσι, τροφοδοτώντας ανησυχίες ότι τα δυτικά έθνη δεν κάνουν αρκετά για να συμπιέσουν ρωσικά κεφάλαια καθώς ο πόλεμος της Μόσχας μπαίνει στον τέταρτο χρόνο του.

Τι συμβαίνει;

Η λήξη της συμφωνίας και η απόφαση του Κιέβου να μην διαπραγματευτεί την παράτασή της ασκεί πίεση στις χώρες να αγοράσουν θαλάσσιο LNG, που παραδίδεται με δεξαμενόπλοια από ρωσικά λιμάνια.

Μερικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας, εξαρτώνταν από την Ουκρανία για τον ενεργειακό εφοδιασμό τους και πίεζαν για ανανέωση της συμφωνίας, προειδοποιώντας ότι θα έπρεπε να πληρώσουν για ακριβότερο LNG όταν αυτή θα λήξει. Ο φιλικός προς το Κρεμλίνο Σλοβάκος Πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίκο έχει μάλιστα υποσχεθεί να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ουκρανία και να μειώσει την υποστήριξη προς τους πρόσφυγες εάν το Κίεβο δεν υποχωρήσει και δεν επιτρέψει την επανέναρξη της διέλευσης. Αλλά η διακοπή δεν έχει περιορίσει την ευρύτερη όρεξη της Ευρώπης για ρωσικό αέριο.

Υπάρχει ένας συνδυασμός παραγόντων που το εξηγούν αυτό, σύμφωνα με τον Charles Costerousse, ανώτερο αναλυτή LNG στην Kpler.

«Το κρύο ήταν τσουχτερό από το δεύτερο μισό του Δεκεμβρίου, η παραγωγή αιολικής ενέργειας δεν ήταν στο υψηλότερο επίπεδο», είπε ο ανώτερος αναλυτής LNG στην Kpler, Charles Costerousse, στο Politico προσπαθώντας να εξηγήσει το λόγο που η Ευρώπη έχει προμηθευτεί τόσο μεγάλη ποσότητα φυσικού αερίου

«Έτσι υπάρχει όρεξη να συνεχίσουν να ρέουν αυτοί οι όγκοι».

Πρόσθεσε ότι το 95 έως 96% του ρωσικού LNG που φθάνει στην Ευρώπη προέρχεται από το εργοστάσιο Yamal, μια τεράστια εγκατάσταση στην παγωμένη βόρεια Σιβηρία.

«Η πλειοψηφία αυτών των τόνων προέρχεται έπειτα από μακροπρόθεσμα συμβόλαια», είπε. «Επομένως, δεν είναι ότι η ΕΕ αγοράζει πρόσθετα φορτία, αυτοί οι όγκοι που έρχονται είναι βάση των συμβολαίων».

Η Anna-Kaisa Itkonen, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ότι οι προσπάθειες της Ευρώπης να απαγκιστρωθεί από τη Μόσχα όσον αφορά τις εισαγωγές άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα στη Ρωσία.

«Ωστόσο, παρά αυτά τα σημαντικά αποτελέσματα, η ρωσική ενέργεια - ιδιαίτερα το φυσικό αέριο - εξακολουθεί να είναι παρούσα στην ΕΕ, και οι εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία αυξήθηκαν το 2024, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών LNG. Αυτό προκαλεί σοβαρές ανησυχίες», αναγνώρισε, επισημαίνοντας ότι η Επιτροπή σχεδιάζει να δημιουργήσει έναν «οδικό χάρτη» για τον τερματισμό των ρωσικών εισαγωγών ενέργειας, ο οποίος αναμένεται στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ξεχωριστά, 10 χώρες της ΕΕ καλούν το μπλοκ να επιβάλει κυρώσεις στο ρωσικό LNG, το οποίο έχει αγοραστεί σε τεράστιες ποσότητες αφού η Μόσχα άρχισε να διακόπτει τις παραδόσεις αγωγών σε μια προσπάθεια να εξοπλίσει τις ροές ορυκτών καυσίμων μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η ικανότητα της Ρωσίας να διατηρήσει τις πολεμικές της προσπάθειες είναι βαθιά συνυφασμένη με τα ενεργειακά της έσοδα», ανέφεραν οι χώρες σε μια πρόταση που διέρρευσε. «Πρέπει να κάνουμε ένα περαιτέρω άλμα και να αντιμετωπίσουμε τις αυξανόμενες ρωσικές εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ως τελικός στόχος, είναι απαραίτητο να απαγορευθεί η εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου και LNG το συντομότερο δυνατό».

Η ΕΕ βρίσκεται επίσης υπό πίεση να αγοράσει περισσότερα καύσιμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον εκλεγμένο Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θέλει να ενισχύσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει ήδη υποστηρίξει την ιδέα αγοράς περισσότερων καυσίμων από τις ΗΠΑ.

«Γιατί να μην το αντικαταστήσουμε με αμερικανικό LNG, το οποίο είναι φθηνότερο για εμάς και μειώνει τις τιμές της ενέργειας μας;» διερωτήθηκε τον Νοέμβριο. «Είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να μπούμε σε μια συζήτηση, επίσης [όσον αφορά] το εμπορικό μας έλλειμμα».

