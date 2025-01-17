Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στη Γροιλανδία, μια ομάδα ντόπιων συμμετείχε στο γεύμα που παρέθεσε ο γιος του επερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ, φορώντας καπέλα με το γνωστό σύνθημα «Make America Great Again». Ωστόσο, όπως ισχυρίζεται ξενοδόχος, οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν αφοσιωμένοι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά άστεγοι που τους είχαν τάξει δωρεάν φαγητό.

Ο Τραμπ Τζούνιορ επισκέφθηκε την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, Νουκ, την περασμένη εβδομάδα, λίγο αφότου ο πατέρας του δήλωσε ότι ήταν «απόλυτη ανάγκη» να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της ημιαυτόνομης δανικής επικράτειας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Τραμπ Τζούνιορ πήγε στο ξενοδοχείο Hans Egede για γεύμα με μια ομάδα Γροιλανδών και έβαλε τον πατέρα του σε ανοιχτή ακρόαση. Ο εκλεγμένος πρόεδρος τους είπε από το τηλέφωνο: «Θα σας φερθούμε καλά».

Ωστόσο, σύμφωνα με την Guardian, ο Jørgen Bay-Kastrup, διευθύνων σύμβουλος του ξενοδοχείου, δήλωσε ότι πολλοί από τους επισκέπτες του δεν ήταν υποστηρικτές του Τραμπ, αλλά άνθρωποι που η ομάδα του είχε συναντήσει στο δρόμο και οι οποίοι ανακάλυψαν αργότερα ποιος ήταν ο Τραμπ Τζούνιορ.

Όπως ισχυρίστηκε, πολλοί ήταν άστεγοι και ο Τραμπ Τζούνιορ «απλώς τους συνάντησε στο δρόμο και τους προσκάλεσε για γεύμα, ή το έκανε το προσωπικό του. Αλλά δεν νομίζω ότι ήξεραν ποιους προσκαλούσαν».

«Αυτό βέβαια ήταν λίγο παράξενο για εμάς, επειδή είδαμε επισκέπτες που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ στο ξενοδοχείο μας - και πιθανότατα δεν θα ξαναδούμε ποτέ, επειδή είναι εκτός των οικονομικών τους δυνατοτήτων», σημείωσε ο ίδιος.

Η ομάδα των περίπου 15 ατόμων έφαγε ένα παραδοσιακό γεύμα της Γροιλανδίας που περιλάμβανε ψάρι και καριμπού. Δεν ήταν, πρόσθεσε ο Bay-Kastrup, υποστηρικτές του Τραμπ. «Νομίζω ότι ανακάλυψαν αργότερα ποιος ήταν», σημείωσε.

Homeless Greenlanders were bribed into playing Trump supporters in Nuuk, Greenland.



Trump Jr's staffers reportedly walked around the street and said things like "Hey, do you want to come and have some food at the best restaurant in town?"



Video: https://t.co/D6HZTT8Xk3 pic.twitter.com/Kt7UnGNeGy — Jackie Singh (@HackingButLegal) January 12, 2025

Μετά την επίσκεψη του Τραμπ Τζούνιορ, αναφέρεται πως και άνθρωποι ντυμένοι με σκουφάκια Maga και αμερικανικές σημαίες φέρεται να μοίραζαν χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων και να το βιντεοσκοπούσαν έξω από σούπερ μάρκετ. Ένας άνδρας, ο Jacob Nordstrøm, ανέφερε στην εφημερίδα της Γροιλανδίας Sermitsiaq ότι ο γιος του, 11 ετών, επέστρεψε στο σπίτι με ένα χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων. Περιέγραψε αυτούς που μοίραζαν τα χρήματα ως Καναδοαμερικανούς influencers: «Είναι πραγματικά σοκαριστικό να ανακαλύπτω ότι ο 11χρονος γιος μου έλαβε χρήματα από έναν ενήλικα που δεν γνωρίζει», ανέφερε ο ίδιος.

Διαψεύδει ο Τραμπ Τζούνιορ

Εκπρόσωπος του Τραμπ Τζούνιορ αρνήθηκε πάντως τους ισχυρισμούς του ξενοδόχου, χαρακτηρίζοντάς τους «πέρα για πέρα γελοίους».

Απαντώντας στο αίτημα του Guardian για σχολιασμό σχετικά με τους καλεσμένους στο γεύμα του γιου του Τραμπ, ο Άρθουρ Σβάρτζ, πολιτικός παράγοντας και φίλος του γιου του εκλεγμένου προέδρου, δήλωσε:

«Πιστεύετε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ περιπλανιόταν στη Γροιλανδία προσκαλώντας άστεγους ... σε γεύμα; Αντιλαμβάνεστε ότι η πρόταση αυτή ακούγεται τόσο γελοία που θα έπρεπε να αισθάνεστε ηλίθιοι κάνοντας μια τέτοια ερώτηση; Υπήρχαν κάμερες που τον ακολουθούσαν από το δευτερόλεπτο που έφτασε εκεί μέχρι το δευτερόλεπτο που έφυγε. Μήπως τους ξέφυγε ότι στρατολογούσε άστεγους ... για γεύμα αστέγων;».

Πηγή: skai.gr

