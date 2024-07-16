Κομισιόν: Μποϊκοτάζ στην προεδρία της Ουγγαρίας μετά το ταξίδι του Όρμπαν στη Μόσχα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά σε μποϊκοτάζ της προεδρίας της Ουγγαρίας στην ΕΕ, με φόντο την οργή στις Βρυξέλλες για το ταξίδι που έκανε ο ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν στη Μόσχα.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αποφάσισε ότι στις εργασίες ευρωπαϊκών θεσμών το εξάμηνο της ουγγρικής προεδρίας η συμμετοχή δεν θα συμπεριλαμβάνει ως είθισται επιτρόπους, αλλά θα περιοριστεί σε τεχνικό επίπεδο, «υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων κατά την έναρξη της ουγγρικής προεδρίας», ανακοίνωσε μέσω X ο Ερίκ Μαμέρ, ο εκπρόσωπος της προέδρου της Κομισιόν.

Η εξέλιξη ακολουθεί την επίσκεψη που έκανε —χωρίς κανέναν συντονισμό με ευρωπαίους εταίρους του— ο κ. Όρμπαν στη Μόσχα και τις συνομιλίες του με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο.

Επιπλέον, η παραδοσιακή επίσκεψη του λεγόμενου κολεγίου των επιτρόπων στη χώρα η οποία ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ από την 1η Ιουλίου ως το τέλος της χρονιάς «δεν θα λάβει χώρα», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαμέρ.

Πρόκειται για βαριά προσβολή, αν και σε κυρίως συμβολικό επίπεδο, για τη Βουδαπέστη. Επισήμως, η επίσκεψη αυτή, που κανονικά θα έπρεπε να είχε γίνει ήδη στις αρχές του μήνα, αναβλήθηκε για τον Σεπτέμβριο, υποτίθεται για λόγους χρονοδιαγράμματος.

Ο κ. Όρμπαν παρουσίασε τα ταξίδια του στο Κίεβο για να δει τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη Μόσχα για να δει τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στο Πεκίνο για να δει τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και στο Μαρ-α-Λάγκο για να δει τον υποψήφιο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ως «ειρηνευτική πρωτοβουλία». Χορεία ευρωπαίων ηγετών όμως επέκρινε έντονα την περιοδεία αυτή, τονίζοντας πως δεν του δόθηκε καμιά εντολή της ΕΕ να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις.

Ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ουγγαρίας Γιάνος Μπόκα απέδωσε σε «πολιτικούς υπολογισμούς» την απόφαση της Κομισιόν. «Η ΕΕ είναι διεθνής οργανισμός που έχουν συγκροτήσει κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεσμός της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να διαλέγει με ποιους θεσμούς και ποια κράτη μέλη αρέσκεται να συνεργάζεται», σχολίασε μέσω X.

«Λαμβάνονται πλέον όλες οι αποφάσεις της Κομισιόν στη βάση πολιτικών υπολογισμών;», διερωτήθηκε ρητορικά.

Κάποιες χώρες, όπως ιδίως η Λιθουανία και η Σουηδία, έχουν ήδη διαμηνύσει πως μέχρι νεοτέρας, δεν πρόκειται να εκπροσωπούνται σε επίπεδο υπουργών στα συμβούλια υπουργών στην Ουγγαρία.

Εξέλιξη «άνευ προηγουμένου» χαρακτήρισε μέσω X ο Αλμπέρτο Αλεμάνο, καθηγητής ευρωπαϊκού δικαίου στο HEC Paris, την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ευρωβουλεύτρια του Φίντες —του κόμματος του κ. Όρμπαν— Κίγκα Γκαλ χαρακτήρισε την απόφαση που έλαβε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «ξεκάθαρα» μέρος της «εκστρατείας της για την επανεκλογή της» και «απαράδεκτη».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ελπίζει να εξασφαλίσει σήμερα στο Στρασβούργο δεύτερη θητεία στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε ψηφοφορία που θα διεξαχθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κράτη μέλη της ΕΕ φέρονται να εξετάζουν το ενδεχόμενο να σνομπάρουν το συμβούλιο εξωτερικών υποθέσεων —να μην στείλουν τους υπουργούς Εξωτερικών τους— στις αρχές Αυγούστου στη Βουδαπέστη.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ θα μπορούσε να ματαιώσει τη μετάβασή τους στην ουγγρική πρωτεύουσα, συγκαλώντας έκτακτη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές στη βελγική και ευρωενωσιακή πρωτεύουσα.

Διπλωμάτες είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως οι κινήσεις αυτές γίνονται εν είδει επίπληξης της κυβέρνησης του κ. Όρμπαν.

Αν ο κ. Μπορέλ συγκαλέσει τέτοια συνεδρίαση, «θα αφαιρέσει την ανάγκη λήψης τέτοιας απόφασης από τα χέρια των υπουργών. Δεν θα πρόκειται γι’ αυτούς για τη λήψη της πολιτικής απόφασης να μην πάνε στην Ουγγαρία, αλλά για το ότι θα πρέπει να πάνε στις Βρυξέλλες», εξήγησε μια από τις πηγές.

Ο Βίκτορ Όρμπαν έχει επικρίνει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, τη στρατιωτική βοήθεια της Δύσης στο Κίεβο και εισηγείται να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Οι θέσεις του απέχουν έτη φωτός από αυτές της ΕΕ. Έχει εμποδίσει τη λήψη αποφάσεων για τις κυρώσεις και τη χορήγηση βοήθειας στο Κίεβο επανειλημμένα κι εναντιώνεται στην προοπτική της ένταξης στην Ουκρανία στην ΕΕ. Παρά τον πόλεμο, ο ούγγρος δεξιός εθνικιστής πρωθυπουργός ενίσχυσε τις σχέσεις του με το Κρεμλίνο, επικαλούμενος ιδίως τα ουγγρικά οικονομικά συμφέροντα, πάνω απ’ όλα στον ενεργειακό τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

