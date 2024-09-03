Νέοι βομβαρδισμοί της Τουρκίας εναντίον θέσεων του PKK στο βόρειο Ιράκ

Οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας εξαπέλυσαν χθες Δευτέρα αεροπορικές επιδρομές στο βόρειο Ιράκ εναντίον θέσεων του εκτός νόμου κουρδικού κινήματος Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK), καταστρέφοντας 20 «στόχους», ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας πως πολλοί αντάρτες «εξουδετερώθηκαν» στην επιχείρηση.

Το υπουργείο χρησιμοποιεί συνήθως τον όρο «εξουδετερώθηκαν» όταν αναφέρεται σε αντάρτες που σκοτώθηκαν.

Η επιχείρηση στοχοποίησε θέσεις του PKK στις περιοχές Άσος, Γκάρα, Χακούρκ, Μετίνα, Καντίλ και Ζαπ, κατά την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας.

Επρόκειτο για σπήλαια, καταφύγια, αποθήκες όπλων ή υλικού και άλλες εγκαταστάσεις, κατά το κείμενο.

Γενικά, η Άγκυρα επιβεβαιώνει μόνο κάποιους από τους βομβαρδισμούς που εξαπολύει στην ιρακινή επικράτεια. Διεξάγει συχνά χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις εναντίον του PKK στο βόρειο Ιράκ, προκαλώντας ενίοτε τριβές στις σχέσεις με τη Βαγδάτη και με την Αρμπίλ.

Το κουρδικό αυτονομιστικό κίνημα, σε ένοπλο αγώνα εναντίον του τουρκικού κράτους από το 1984, χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από την Τουρκία, τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Οι αντάρτες του PKK έχουν βάσεις μετόπισθεν στο αυτόνομο ιρακινό Κουρδιστάν εδώ και δεκαετίες· στην περιοχή βρίσκονται ωστόσο εγκατεστημένες επίσης εδώ και 25 χρόνια δεκάδες τουρκικές στρατιωτικές βάσεις.

Τον Μάρτιο, έπειτα από επίσκεψη τούρκων αξιωματούχων στο Ιράκ, η Βαγδάτη —διακριτικά— χαρακτήρισε το PKK «απαγορευμένη οργάνωση». Και, στα μέσα του Αυγούστου, η Τουρκία και το Ιράκ υπέγραψαν διμερή συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας, που προβλέπει ιδίως τη δημιουργία κοινών κέντρων διοίκησης και εκπαίδευσης στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον του PKK.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

