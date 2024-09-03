Θέμα χρόνου η διάσωση του δεξαμενόπλοιου Sounion που επλήγη από τους Χούθι

Η επιχείρηση διάσωσης δεξαμενόπλοιου υπό ελληνική σημαία, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται στις φλόγες αφότου υπέστη επίθεση από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα τον περασμένο μήνα, «ετοιμάζεται να αρχίσει», ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η ναυτική αποστολή Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Sounion, υπό ελληνική σημαία, με 150.000 τόνους αργού πετρελαίου στις δεξαμενές του, χτυπήθηκε επανειλημμένα την 21η Αυγούστου ανοικτά του λιμένα Χοντάιντα, τον οποίο ελέγχουν οι αντάρτες, στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθι, κίνημα προσκείμενο στο Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για την ενέργεια, αναφέροντας πως το έπληξαν με drones εφόρμησης και πυραύλους.

Το κίνημα ανταρτών έκανε γνωστό κατόπιν πως μέλη του τοποθέτησαν εκρηκτικές ύλες στο σκάφος και τις πυροδότησαν, προκαλώντας πυρκαγιές πάνω στη γέφυρα — προτού εντέλει δώσει «έγκριση» το σκάφος να ρυμουλκηθεί σε ασφαλές λιμάνι για να αποφευχθεί περιβαλλοντική καταστροφή.

Η ρυμούλκηση, που θα χειριστούν ιδιωτικής εταιρείες, «ετοιμάζεται να αρχίσει», ενημέρωσε χθες Δευτέρα η ευρωπαϊκή αποστολή μέσω X.

Η ευρωπαϊκή ναυτική δύναμη Ασπίδες «θα εγγυηθεί την προστασία των ρυμουλκών που θα αναλάβουν την επιχείρηση διάσωσης και θα διευκολύνει τις προσπάθειές τους για να αποφευχθεί περιβαλλοντική καταστροφή», πρόσθεσε.

Κατά την αποστολή, «συνεχίζουν να καίνε πυρκαγιές στην κύρια γέφυρα του πλοίου», πάντως μέχρι τώρα δεν υπάρχει «καμιά ορατή ένδειξη διαρροής» αργού.

Το εικοσιπενταμελές πλήρωμα του Sounion, το οποίο αποτελούσαν 23 υπήκοοι Φιλιππίνων και 2 υπήκοοι Ρωσίας, διασώθηκε από πλοίο της ναυτικής αποστολής Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επομένη της επίθεσης που υπέστη. Επρόκειτο για γαλλική φρεγάτα της δύναμης.

Η ναυτική αποστολή Ασπίδες αναπτύχθηκε τον Φεβρουάριο, για την προστασία της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοΐας από τις επιθέσεις των Χούθι.

Το κίνημα των ανταρτών, που ελέγχει την πρωτεύουσα Σανάα και το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της Υεμένης, στοχοποιεί πλοία που κατ’ αυτό συνδέονται με το Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζει να μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου.

Οι επιθέσεις του με πυραύλους και drones έχουν μετατραπεί σε μείζον πρόβλημα για τη ναυσιπλοΐα στα ύδατα γύρω από την Υεμένη, θαλάσσια περιοχή ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, ωθώντας τις ΗΠΑ να συγκροτήσουν διεθνή ναυτικό συνασπισμό που δρα στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν και να εξαπολύουν σειρά βομβαρδισμών εναντίον θέσεων και οπλικών συστημάτων των Χούθι στην Υεμένη, σε αρκετές περιπτώσεις με τη συνεργασία της Βρετανίας.

Η ευρωπαϊκή αποστολή Ασπίδες, αμυντικού χαρακτήρα, έχει εντολή που επιτρέπει στα στοιχεία της να ανοίγουν πυρ είτε για να υπερασπίζουν εμπορικά πλοία, ή σε νόμιμη άμυνα.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, ακόμη δυο πλοία, το ένα εκ των οποίων διαχειρίζεται ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία, χτυπήθηκαν χθες Δευτέρα σε επιθέσεις των Χούθι ανοικτά της Υεμένης, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

