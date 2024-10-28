Νέο βίντεο από τις τελευταίες στιγμές του Γιαχία Σινουάρ έδωσε ο ισραηλινός στρατός

Ο Ισραηλινός Στρατός έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή του εντοπισμού του άψυχου σώματος του Γιαχία Σινουάρ, του ηγέτη της Χαμάς, ο οποίος σκοτώθηκε στη Ράφα στη νότια Γάζα.

Τα στρατεύματα είχαν εμπλακεί σε ανταλλαγή πυρών κατά την οποία σκοτώθηκαν τέσσερις ένοπλοι στη γειτονιά Τελ Σουλτάν του Ραφάτζ, ένας από τους οποίους αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ήταν ο Σινουάρ.

Οι IDF δημοσίευσαν επίσης ηχητικό από την επικοινωνία μεταξύ διοικητών κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

«Έναν άλλον τρομοκράτη τον εξοντώσαμε, τον εντοπίσαμε με μια κουβέρτα πάνω του και αυτή τη στιγμή έχει εξοντωθεί», ακούγεται να λέει ένας αξιωματικός.

«Μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι ανάμεσά σας, ανάμεσα στα συντρίμμια, αλλά καταπληκτική η δουλειά του λόχου, του τάγματος και του ελεύθερου σκοπευτή», ακούγεται να λέει ένας άλλος αξιωματικός.

Το κτίριο στο οποίο βρισκόταν ο Σινουάρ βομβαρδίστηκε επίσης από άρματα μάχης. Παραμένει ασαφές αν ο σκοπευτής ή ο βομβαρδισμός από τα τανκς έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στον ηγέτη της Χαμάς.



Πηγή: skai.gr

