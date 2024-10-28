Ο Μαρουάν Μπαργούτι, ο πιο γνωστός Παλαιστίνιος κρατούμενος, δέχθηκε άγρια επίθεση από μέλη της ισραηλινής σωφρονιστικής υπηρεσίας τον Σεπτέμβριο στο κελί όπου βρίσκεται σε απομόνωση, καταγγέλλουν παλαιστινιακές οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των κρατουμένων.

Μέλη των «μονάδων καταστολής της σωφρονιστικής υπηρεσίας» χτύπησαν τον Μαρουάν Μπαργούτι στο κελί της φυλακής Μεγκίντο, στο βόρειο Ισραήλ, στις 9 Σεπτεμβρίου, διευκρινίζουν σε χωριστές ανακοινώσεις η Παλαιστινιακή Επιτροπή Υποθέσεων των Κρατουμένων, Σύλλογος Κρατουμένων και η Ομάδας Υποστήριξης του Μαρουάν Μπαργούτι

Οι οργανώσεις έλαβαν τις πληροφορίες για τον άγριο ξυλοδαρμό του Μαρουάν Μπαργούτι από έναν δικηγόρο που κατόρθωσε να συναντήσει τον παλαιστίνιο κρατούμενο χθες, στην πρώτη επίσκεψη που δέχθηκε σε διάστημα τριών μηνών, εξήγησε ο Σύλλογος Κρατουμένων.

Η επίθεση «προκάλεσε πολλαπλά τραύματα στο σώμα του κ. Μπαργούτι, στο ύψος των πλευρών (...) αλλά και αιμορραγία στο δεξί αυτί και μία πληγή στο δεξί του χέρι, καθώς και οξείς πόνους στην πλάτη», σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που επικαλούνται τις πληροφορίες του δικηγόρου.

Η ισραηλινή σωφρονιστική υπηρεσία απέφυγε να απαντήσει στις ερωτήσεις του AFP.

Πρώην στέλεχος της οργάνωσης Φάταχ, ο Μαρουάν Μπαργούτι εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Συνελήφθη από τις ισραηλινές αρχές το 2002 και καταδικάσθηκε το 2004.

Θεωρείται «τρομοκράτης» από το Ισραήλ. Η ισραηλινή δικαιοσύνη του επέβαλε πέντε ποινές ισόβιας κάθειρξης για φόνους λόγω του ρόλου του στην δεύτερη Ιντιφάντα (2000-2005).

Παραμένει μία εξαιρετικά δημοφιλής προσωπικότητα της παλαιστινιακής αντίστασης, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που πραγματοποιούνται στα παλαιστινιακά εδάφη και φέρει την επωνυμία «ο Μαντέλα της Παλαιστίνης».

Το όνομά του περιλαμβάνεται στις λίστες των παλαιστινίων κρατουμένων η αποφυλάκιση των οποίων είναι πιθανόν να ζητηθεί στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων με ομήρους ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς.

Το όνομά του είναι επίσης το πρώτο που αναφέρεται σε άρθρα διεθνών αναλυτών στο πλαίσιο των υποθέσεων για την πιθανή σύνθεση μίας μελλοντικής ενιαίας παλαιστινιακής ηγεσίας.

Οι παλαιστινιακές μη κυβερνητικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι ο Μαρουάν Μπαργούτι έχει δεχθεί δύο επιθέσεις από τότε που τέθηκε σε απομόνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.