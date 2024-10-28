H πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γιολ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, συζήτησαν την πρόοδο που σημειώθηκε στην εταιρική σχέση ασφάλειας και άμυνας που ανακοινώθηκε στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Κορέας τον Μάιο του 2023 στη Σεούλ.

Η έναρξη αυτής της συνεργασίας είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, τόνισε ο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καθώς για πρώτη φορά, στρατιώτες της Βόρειας Κορέας αναπτύσσονται για να υποστηρίξουν τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας.

Η Βόρεια Κορέα παρέχει επίσης όλο και περισσότερη θανατηφόρα βοήθεια στη Ρωσία γεγονός που σηματοδοτεί σημαντική κλιμάκωση του πολέμου κατά της Ουκρανίας και απειλεί την παγκόσμια ειρήνη, επισήμανε η πρόεδρος της Επιτροπής.

Ταυτόχρονα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο ότι η απάντηση της ΕΕ σε αυτήν την εξέλιξη θα επικεντρωθεί στη συνεργασία με τη Δημοκρατία της Κορέας και άλλους ομοϊδεάτες εταίρους.

Εξέφρασε τέλος την ανησυχία της ΕΕ σχετικά με την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας Ρωσίας-Βόρειας Κορέας, η οποία θα μπορούσε να ενθαρρύνει την Πιονγκγιάνγκ να αυξήσει περαιτέρω τις εντάσεις στην κορεατική χερσόνησο.

