Τα διαστημικά σχέδια του πολυδισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ, ιδιοκτήτη της SpaceX, γνώρισαν την περασμένη νύκτα μια νέα αποτυχία λόγω της έκρηξης του γιγάντιου πυραύλου του, του Starship, ενώ βρισκόταν στην εξέδρα εκτόξευσης για μια δοκιμαστική πυροδότησή του στη Starbase του Τέξας.

«Την Τετάρτη στις 23:01 (τοπική ώρα), στη διάρκεια στατικής δοκιμής ρουτίνας στη Starbase, στο Τέξας, ο Starship 36 της SpaceX εμφάνισε καταστροφική βλάβη και εξερράγη», ανακοίνωσαν στη σελίδα τους στο Facebook οι αρχές της κομητείας του Κάμερον, στο Τέξας.

«Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κανένας τραυματισμός», διευκρίνισαν. «Πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης εφαρμόσθηκαν γρήγορα και διεξάγεται έρευνα για να προσδιορισθούν τα αίτια του περιστατικού».

ANOMALY! Just before Ship 36 was set to Static Fire, it blew up at SpaceX Masseys!



Live on X and YT:https://t.co/GPjZIX1Zyd pic.twitter.com/CfZhDeSGae — NSF - NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) June 19, 2025

Σε βίντεο που αναμεταδίδεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ο πύραυλος -ψηλός σαν μια πολυκατοικία περίπου 40 ορόφων και ο πιο ισχυρός που έχει κατασκευασθεί ποτέ- πάνω στην εξέδρα εκτόξευσής του και στη συνέχεια μια γιγαντιαία πύρινη σφαίρα να τον τυλίγει.

❗Static fire test goes horribly wrong as SpaceX rocket explodes in massive fireball pic.twitter.com/LOACkGRy0j — Wolf Brief (@wolfbrief_) June 19, 2025

«Ο Starship, που ετοιμαζόταν για τη 10η δοκιμή του εν πτήσει, παρουσίασε μια μείζονα ανωμαλία την ώρα που ήταν σε εξέδρα δοκιμής στη Starbase», επιβεβαίωσε η SpaceX σε μήνυμα στο X, διευκρινίζοντας ότι μια «ζώνη ασφαλείας είχε δημιουργηθεί γύρω από το χώρο και διατηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης» και ότι «όλο το προσωπικό είναι σώο και ασφαλές».

On Wednesday, June 18 at approximately 11 p.m. CT, the Starship preparing for the tenth flight test experienced a major anomaly while on a test stand at Starbase. A safety clear area around the site was maintained throughout the operation and all personnel are safe and accounted… — SpaceX (@SpaceX) June 19, 2025

«Η ομάδα μας της Starbase εργάζεται δραστήρια για να εγγυηθεί την ασφάλεια της εγκατάστασης δοκιμών και της γύρω περιοχής σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές», πρόσθεσε η επιχείρηση, η οποία διαβεβαιώνει πως «δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους κατοίκους».

Οι δοκιμές στατικής πυροδότησης αποτελούν μέρος των διαδικασιών που προηγούνται μιας εκτόξευσης: ένας κινητήρας του πυραύλου ή ένα σύνολο κινητήρων τίθενται τότε σε λειτουργία, ενώ το όχημα παραμένει σταθερό στην πλατφόρμα εκτόξευσης. Ο πύραυλος δεν ήταν προγραμματισμένο να εκτοξευθεί χθες, Τετάρτη, το βράδυ, όταν σημειώθηκε η έκρηξη.

Το ατύχημα αποτελεί ένα ακόμα πλήγμα στην εικόνα της SpaceX, αν και τα ατυχήματα αποτελούν μέρος της πορείας στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει ανακοινώσει η εταιρεία: να εκτοξεύσει πολλά πρωτότυπα διαστημικά οχήματα ώστε να διορθώνει σε κατάσταση πτήσης τα προβλήματα που εμφανίζονται.

Το προηγούμενο ατύχημα ήταν πριν από λιγότερο από ένα μήνα. Στις 27 Μαΐου, ο Starship κατάφερε να βγει στο διάστημα, όμως ο φορέας του, ο πύραυλος Super Heavy, είχε εκραγεί πριν επιστρέψει, όπως ήταν προγραμματισμένο, στη Γη.

Στη διάρκεια δύο προηγούμενων δοκιμών, τον Ιανουάριο και το Μάρτιο, ο επάνω όροφος είχε εκραγεί στην αρχή της πτήσης, προκαλώντας βροχές φλεγόμενων θραυσμάτων πάνω από την Καραϊβική και πολύ μικρές ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

