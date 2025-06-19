Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε στο χώρο δοκιμών Starbase του Ίλον Μασκ, στο Τέξας, κατά τη διάρκεια μιας νέας δοκιμής του πυραύλου Starship 36.

Σε πλάνα που έχουν κυκλοφορήσει, φαίνεται η κορυφή του πυραύλου να ανοίγει κατά τη διάρκεια της δοκιμής και στη συνέχεια απλώνεται στον νυχτερινό ουρανό μια μπάλα φωτιάς.

Στον πύραυλο έγινε δοκιμή στατικής πυρκαγιάς, μια διαδικασία που γίνεται πριν από την πτήση κατά την οποία ένας κινητήρας πυραύλου ή ένα σύνολο κινητήρων αναφλέγεται ενώ το όχημα είναι σταθερά βιδωμένο στη βάση εκτόξευσης. Από το αποτέλεσμα φαίνεται πως ο πύραυλος δεν ήταν έτοιμος να εκτοξευθεί.

BREAKING: SpaceX Starship explodes during static fire test pic.twitter.com/ChTSKp3KIO — BNO News (@BNONews) June 19, 2025

Οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ένιωσαν την τεράστια έκρηξη, σύμφωνα με το ValleyCentral. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν επίσης πως συντρίμμια διασκορπίστηκαν σε όλη την εγκατάσταση, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Αν και η εκτόξευση και η αρχική ανάδυση κύλησαν ομαλά, ο εκτοξευτήρας Super Heavy υπέστη καταστροφική βλάβη όταν οι κινητήρες του αναφλέχθηκαν για την πτώση.

Η SpaceX επιβεβαίωσε την απώλεια του εκτοξευτήρα, αλλά σημείωσε ότι η αποτυχία ήταν αναμενόμενη δεδομένων των ακραίων συνθηκών δοκιμής, σύμφωνα με την Daily Mail.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.