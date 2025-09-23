Φον ντερ Λάιεν: «Τα drones στο αεροδρόμιο της Δανίας, πράξη αμφισβήτησης των συνόρων μας»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επέλεξε να σχολιάσει το συμβάν της 22ης Σεπτέμβρη, όπου drones πέταξαν πάνω από τον εναέριο χώρο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, υποχρεώνοντας τις αρχές της πρωτεύουσας της Δανίας να το κλείσουν για αρκετές ώρες.

Έγραψε χαρακτηριστικά στο Χ ότι «Τα drones που σταμάτησαν τις πτήσεις στο κύριο αεροδρόμιο της Δανίας, στην Κοπεγχάγη, αποτελούν μέρος ενός μοτίβου επίμονης αμφισβήτησης στα σύνορά μας. Η κρίσιμες υποδομές μας βρίσκονται σε κίνδυνο».

Στην πραγματικότητα, υπονόησε πως η πράξη αυτή έγινε για να αμφισβητηθεί ακόμη περισσότερο η ακεραιότητα της Ευρώπης και των συνόρων της, την ώρα που αρκετές χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία και την Ουκρανία βλέπουν πλέον τον εναέριο χώρο τους να δέχεται παραβιάσεις.



