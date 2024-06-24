Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ συνέστησαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) να ασκήσει ποινικές διώξεις κατά της Boeing, σύμφωνα με το CBS.

Η σκέψη αυτή έρχεται αφότου το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι η Boeing είχε παραβιάσει έναν διακανονισμό που σχετίζεται με δύο θανατηφόρες συντριβές αεροσκαφών και αφορούσαν το αεροσκάφος τύπου 737 Max, κάτι που η εταιρεία διέψευσε. Πρόκειται για το αεροπορικό δυστύχημα στην Ινδονησία το 2018 και ένα άλλο στην Αιθιοπία το 2019 όπου έχασαν τη ζωή τους συνολικά 346 άνθρωποι.

Η Boeing αρνήθηκε να σχολιάσει όταν επικοινώνησε το BBC μαζί της.

Η σύσταση δεν είναι τελική απόφαση και οι λεπτομέρειες οποιασδήποτε πιθανής εγκληματικής ενέργειας δεν είναι γνωστές, ανέφερε το CBS.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει προθεσμία έως τις 7 Ιουλίου για να λάβει οριστική απόφαση σχετικά με το εάν θα ασκήσει δίωξη στην Boeing.

«Πρόκειται για μια πραγματικά κρίσιμη απόφαση που έρχεται», δήλωσε ο Ed Pearson, ο εκτελεστικός διευθυντής του Ιδρύματος για την Ασφάλεια της Αεροπορίας και πρώην ανώτερος διευθυντής της Boeing.

«Υπάρχουν προβλήματα με αυτά τα αεροπλάνα, βλέπουμε προβλήματα με αυτά τα αεροπλάνα και μιλάω για τα 737 Max και τα 787 », πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα, συγγενείς των θυμάτων προέτρεψαν τους εισαγγελείς να ζητήσουν πρόστιμο κατά της Boeing ύψους 25 δισ. δολαρίων και να ασκήσουν ποινική δίωξη.

Σύμφωνα με μια συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2021, η Boeing συμφώνησε να πάει σε διακανονισμό πληρώνοντας 2,5 δισ. δολάρια, ενώ οι εισαγγελείς συμφώνησαν να ζητήσουν από το δικαστήριο να αποσύρει μια ποινική κατηγορία μετά από μια περίοδο τριών ετών.

Τον περασμένο μήνα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης είπε ότι η Boeing παραβίασε τη συμφωνία λέγοντας ότι απέτυχε «να σχεδιάσει, να εφαρμόσει και να επιβάλει ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης και δεοντολογίας για την πρόληψη και τον εντοπισμό παραβιάσεων των νόμων περί απάτης των ΗΠΑ σε όλες τις δραστηριότητές της».

Την περασμένη εβδομάδα, ο διευθύνων σύμβουλος της Boeing, Ντέιβ Καλχούν, αντιμετώπισε γκρίνια από Αμερικανούς γερουσιαστές.

Ο Καλχούν κατέθεσε ότι η εταιρεία είχε «μάθει» από τα λάθη του παρελθόντος της ωστόσο, οι νομοθέτες τον κατηγόρησαν ότι δεν έκανε αρκετά για να τα διορθώσει.

Πηγή: skai.gr

