Η Boeing θα δηλώσει ένοχη για εξαπάτηση για τις συντριβές των 737 Max

Η Boeing συμφώνησε να δηλώσει ένοχη σε ποινική κατηγορία για συνωμοσία για διάπραξη απάτης ώστε να ολοκληρωθεί μ' αυτό τον τρόπο η έρευνα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης που σχετίζεται με τις πολύνεκρες συντριβές δύο αεροπλάνων 737 MAX, ανακοίνωσε αργά χθες, Κυριακή, η κυβέρνηση.

Η Boeing ανακοίνωσε από την πλευρά της στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «συνήψε μια συμφωνία» με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για τον ποινικό φάκελο που αφορά τα δυστυχήματα των δύο 737 MAX το 2018 και το 2019 που στοίχισαν τη ζωή σε 346 ανθρώπους.

«Συνήψαμε μια κατ' αρχήν συμφωνία για τους όρους μιας διευθέτησης με το υπουργείο Δικαιοσύνης», ανέφερε η Boeing στην ανακοίνωσή της.

H κατ' αρχήν συμφωνία, η οποία απαιτεί την έγκριση ομοσπονδιακού δικαστή, θα καταστήσει την εν λόγω αεροπορική βιομηχανία καταδικασμένο εγκληματία. H Boeing θα πληρώσει επίσης ποινικό πρόστιμο 243,6 εκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης σε έγγραφο που κατέθεσε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Τέξας σχετικά με την κατ' αρχήν συμφωνία.

Η κατηγορία αφορά δύο συντριβές MAX 737 στην Ινδονησία (Lion Air) και την Αιθιοπία (Ethiopian Airlines) σε μια περίοδο πέντε μηνών το 2018 και το 2019 που στοίχισαν τη ζωή σε 346 ανθρώπους, οι οικογένειες των οποίων απαίτησαν τη δίωξη της Boeing.

Η δήλωση αποδοχής της ενοχής απειλεί εν δυνάμει την ικανότητα της εταιρείας να εξασφαλίζει κερδοφόρα κυβερνητικά συμβόλαια με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας και τη NASA, για παράδειγμα, αν και μπορεί να επιδιώξει απαλλαγές. Η Boeing βρέθηκε εκτεθειμένη σε ποινική δίωξη αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης διαπίστωσε το Μάιο ότι η εταιρεία παραβίασε μια διευθέτηση του 2021 που αφορούσε αυτές τις θανατηφόρες συντριβές.

Εντούτοις η αποδοχή της ενοχής γλιτώνει την Boeing από μια συγκρουσιακή δίκη που θα εξέθετε ενδεχομένως σε ακόμη πιο εμπεριστατωμένο έλεγχο πολλές από τις αποφάσεις της εταιρείας που οδήγησαν στις μοιραίες συντριβές των αεροπλάνων MAX. Διευκολύνει επίσης την εταιρεία, η οποία θα αποκτήσει αργότερα φέτος νέο διευθύνοντα σύμβουλο, για να προσπαθήσει να προχωρήσει μπροστά, καθώς επιδιώκει να εγκριθεί η σχεδιαζόμενη εκ μέρους της εξαγορά της Spirit AeroSystems.

Εκπρόσωπος της Boeing επιβεβαίωσε πως «επιτεύχθηκε κατ' αρχήν συμφωνία για τους όρους μιας διευθέτησης με το υπουργείο Δικαιοσύνης».

Στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας, η εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών συμφώνησε επίσης να επενδύσει τουλάχιστον 544 εκατομμύρια δολάρια στα τρία επόμενα χρόνια για να ενισχύσει την ασφάλεια και τα προγράμματα συμμόρφωσής της.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης θα διορίσει ένα τρίτο μέρος για να παρακολουθεί τη συμμόρφωση της εταιρείας προς τα συμφωνηθέντα. Το εν λόγω τρίτο μέρος θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο ετήσιες αναφορές για την πρόοδο της εταιρείας. Η Boeing θα έχει επίσης μια περίοδο επιτήρησης, στη διάρκεια της οποίας δεσμεύεται να μην παραβιάσει οποιονδήποτε νόμο, μέχρι το τέλος της τριετούς θητείας του επιτηρητή.

Στις 30 Ιουνίου το υπουργείο Δικαιοσύνης προσέφερε στην Boeing μια συμφωνία αποδοχής της ενοχής της και έδωσε προθεσμία στην εταιρεία μέχρι το τέλος της εβδομάδας για να δεχθεί τη συμφωνία ή να αντιμετωπίσει μια δίκη με την κατηγορία της συνωμοσίας για την εξαπάτηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) σε σχέση με ένα σημαντικό χαρακτηριστικό λογισμικού που συνδέεται με τις πολύνεκρες συντριβές των αεροπλάνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

