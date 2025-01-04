Λογαριασμός
Συναγερμός στην Αιθιοπία: Κίνδυνος να εκραγεί το ηφαίστειο Ντοφάν λόγω πολλαπλών σεισμών - Δείτε βίντεο

Αυτοί οι σεισμοί έχουν προκαλέσει ζημιές σε κατοικίες και απείλησαν να προκαλέσουν μια ηφαιστειακή έκρηξη, του όρους Ντοφάν, κοντά στην κοινότητα Σεγκέντο

Ηφαίστειο

Εκκενώσεις περιοχών είναι σε εξέλιξη σήμερα στην Αιθιοπία, όπου σειρά σεισμικών δονήσεων έπληξαν τη χώρα χθες και σήμερα, μεταξύ αυτών ένας σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών.

Οι σεισμοί επικεντρώνονται στις αγροτικές περιφέρειες Αφάρ, Ορόμια και Αμχάρα, έπειτα από μήνες έντονης σεισμικής δραστηριότητας.

Έως τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Περίπου 80.000 άνθρωποι ζουν στις πληγείσες περιοχές και οι πιο ευάλωτοι απομακρύνονται προς προσωρινά καταφύγια, έκανε γνωστό το γραφείο Επικοινωνίας της κυβέρνησης της Αιθιοπίας.

«Αυτοί οι σεισμοί αυξάνονται σε επίπεδο μεγέθους και συχνότητας», επισημαίνεται σε ένα δελτίο Τύπου του γραφείου, όπου προστίθεται πως ειδικοί αναπτύχθηκαν στην περιοχή για να αξιολογήσουν τις ζημιές.

@soubhinews Terrifying scenes of the earth after the earthquake that struck Ethiopia #earthquake #ethiopia #nature #2025 #fyp #soubhinews ♬ оригинальный звук - Alex

Σύμφωνα με έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφής της Αιθιοπίας, τουλάχιστον 2000 άνθρωποι και έχουν ήδη απομακρυνθεί από τα σπίτια τους.

Η πιο πρόσφατη από αυτές τις σεισμικές δονήσεις, μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε λίγο πριν από τις 12.40 τοπική ώρα, σε απόσταση περίπου 33 χιλιομέτρων βόρεια της πόλης Μετεχάρα, στην περιφέρεια Ορόμια, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Αυτοί οι σεισμοί έχουν προκαλέσει ζημιές σε κατοικίες και απείλησαν να προκαλέσουν μια ηφαιστειακή έκρηξη, του όρους Ντοφάν, κοντά στην κοινότητα Σεγκέντο, στο βορειοανατολικό τμήμα της περιφέρειας Αφάρ.

Ο κρατήρας του ηφαιστείου δεν εκλύει πλέον καπνό, όμως οι κάτοικοι της ζώνης έφυγαν από τα σπίτια τους πανικόβλητοι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Σεισμός Αιθιοπία
