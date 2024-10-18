Και δεύτερη συστοιχία THAAD ζήτησε το Ισραήλ από τις ΗΠΑ για την προστασία της χώρας σε περίπτωση ιρανικής αντίδρασης σε μια αναμενόμενη ισραηλινή επίθεση αντιποίνων, αναφέρει το Channel 12.

Το THAAD θεωρείται ένα συμπληρωματικό σύστημα για το σύστημα Patriot, αλλά μπορεί να υπερασπιστεί μια ευρύτερη περιοχή αφού έχει την ικανότητα να χτυπήσει στόχους σε εμβέλεια 150-200 χιλιομέτρων.

Κάθε συστοιχία αποτελείται από έξι εκτοξευτές τοποθετημένους σε φορτηγά, 48 αναχαιτιστές, εξοπλισμό ασυρμάτου και ραντάρ και απαιτούνται 95 στρατιώτες για να λειτουργήσουν.

Οι ΗΠΑ έχουν στείλει ήδη μία συστοιχία THAAD μαζί με τον κατάλληλο εξοπλισμό και το προσωπικό που απαιτείται για τη λειτουργία του.

Το Ιράν από την πλευρά του προετοιμάζεται για ισραηλινά αντίποινα μετά την επίθεση της 1ης Οκτωβρίου, η οποία είπε ότι ήρθε ως απάντηση στα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο τον περασμένο μήνα.

Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι γνωρίζει και τον πως και το πότε θα επιτεθεί το Ισραήλ στο Ιράν χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: skai.gr

