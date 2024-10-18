Η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ ανέφερε απόψε ότι εκτόξευσε «πυραύλους» στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ καθώς και «ομοβροντία ρουκετών» σε ζώνες στα βόρεια αυτής της μεγάλης παραθαλάσσιας πόλης.

Η φιλοϊρανική οργάνωση ανακοινώνει τακτικά ότι εκτοξεύει βλήματα στο έδαφος του Ισραήλ, με το οποίο βρίσκεται σε ανοιχτό πόλεμο. Σήμερα, υποστήριξε ότι έβαλε στο στόχαστρο Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο.

Νωρίτερα, η Χεζμπολάχ είχε εκφράσει τα συλλυπητήριά της στην παλαιστινιακή Χαμάς για τον θάνατο του ηγέτη της, του Γιαχία Σινουάρ, τονίζοντας ότι «βρίσκεται στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού». Στην ανακοίνωσή της η οργάνωση, ο ηγέτης της οποίας Χασάν Νασράλα σκοτώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου από το Ισραήλ, χαιρέτισε τον Σινουάρ λέγοντας ότι «πολέμησε το αμερικανικό σχέδιο και τον σιωνιστή κατακτητή και έχυσε το αίμα του μέχρι που έγινε μάρτυρας».

Πηγή: skai.gr

