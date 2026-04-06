Το Ισραήλ επιβεβαίωσε τη δολοφονία του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, Ματζίντ Χαντεμί, σε αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη σήμερα το πρωί.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς ανέφερε πως ενημερώθηκε για την επίθεση κατά τη διάρκεια αξιολόγησης με τον αρχηγό του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ.

«Οι ηγέτες του Ιράν ζουν με το αίσθημα του διωγμού. Θα συνεχίσουμε να τους κυνηγάμε έναν προς έναν», τόνισε ο Κατς.

Ο Μπαγκερί θεωρούνταν ένα από τα τρία ανώτατα στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης και ο προκάτοχος του είχε δολοφονηθεί το 2025.

Είχε περάσει δεκαετίες σε θέσεις στις υπηρεσίες πληροφοριών και αντικατασκοπείας κατά την ανέλιξή του στον ιρανικό μηχανισμό ασφαλείας.

Πριν από το διορισμό του, ο Χαντεμί ήταν επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του Ιράν, αρμόδιος για την εσωτερική εποπτεία και την αντικατασκοπεία, ενώ κατείχε ανώτερες θέσεις στο υπουργείο Άμυνας του Ιράν.

«Ο διοικητής στρατηγός Ματζίντ Χαντεμί, (...) επικεφαλης του Οργανισμού Πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, έγινε μάρτυρας κατά την εγκληματική τρομοκρατική επίθεση του αμερικανο-σιωνιστή εχθρού (...) σήμερα τα χαράματα», ανακοίνωσαν νωρίτερα οι Φρουροί μέσω του διαύλου τους στο Telegram.

Ο κλάδος πληροφοριών του Σώματος των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης είναι ένας από τους ισχυρότερους οργανισμούς ασφαλείας του Ιράν, με κεντρικό ρόλο στην εποπτεία εντός της ιρανικής επικράτειας και στην απόκρουση της ξένης επιρροής, ενώ συχνά επιχειρούσε παράλληλα με τις πολιτικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Πηγή: skai.gr

