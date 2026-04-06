Σχέδιο για τερματισμό της σύγκρουσης έλαβαν ΗΠΑ και Ιράν - Τι προβλέπει

Σχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, το οποίο θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ τη Δευτέρα και να οδηγήσει στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ έχουν λάβει το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Το πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή καταρτίστηκε από το Πακιστάν και διαβιβάστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ιράν και τις ΗΠΑ, ανέφερε η πηγή που έχει γνώση του σχεδίου, προσθέτοντας ότι προβλέπει δύο φάσεις, αρχικά την άμεση κατάπαυση του πυρός και, στη συνέχεια, μια συνολική συμφωνία.

«Όλα τα στοιχεία πρέπει να συμφωνηθούν σήμερα», ανέφερε η πηγή του Reuters, προσθέτοντας ότι η αρχική διευθέτηση θα διαμορφωθεί ως μνημόνιο κατανόησης το οποίο θα οριστικοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Πακιστάν, του μοναδικού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Το Axios μετέδωσε πρώτο την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και διαμεσολαβητές χωρών της περιοχής συζητούν για ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός 45 ημέρων ως μέρος μιας συμφωνίας δύο φάσεων, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε οριστικό τέλος του πολέμου, επικαλούμενο αμερικανικές, ισραηλινές και περιφερειακές πηγές.

Η πηγή δήλωσε στο Reuters ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, βρισκόταν «όλη τη νύχτα» σε επαφή με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με την πρόταση, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί άμεσα σε ισχύ, με αποτέλεσμα να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, ενώ θα ακολουθήσουν 15 έως 20 ημέρες για την οριστικοποίηση μιας ευρύτερης διευθέτησης.

Η συμφωνία, που φέρεται προσωρινά να ονομάζεται «Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ», θα περιλαμβάνει ένα περιφερειακό πλαίσιο για το Στενό του Ορμούζ, με τις τελικές διά ζώσης συνομιλίες να προγραμματίζεται να διεξαχθούν στο Ισλαμαμπάντ.

Σύμφωνα με το Reuters, δεν υπήρξε άμεση απάντηση από Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους, ενώ ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, Ταχίρ Αντράμπι, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν προηγουμένως δηλώσει στο Reuters ότι η Τεχεράνη επιδιώκει μόνιμη κατάπαυση του πυρός με εγγυήσεις ότι δεν θα δεχθεί ξανά επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Έχουν επίσης αναφέρει ότι το Ιράν έχει λάβει μηνύματα από διαμεσολαβητές, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν, η Τουρκία και η Αίγυπτος.

Η τελική συμφωνία αναμένεται να περιλαμβάνει δεσμεύσεις του Ιράν ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων και την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, ανέφερε η πηγή που επικαλείται το πρακτορείο.

Ωστόσο, δύο πηγές από το Πακιστάν δήλωσαν ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη δεσμευτεί, παρά την εντατικοποίηση των επαφών σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο.

«Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμη», ανέφερε μία από τις πηγές, προσθέτοντας ότι οι προτάσεις για προσωρινή κατάπαυση του πυρός, που υποστηρίζονται από το Πακιστάν, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχουν μέχρι στιγμής αποσπάσει κάποια δέσμευση.

Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από Κινέζους αξιωματούχους σε αιτήματα του Reuters για σχόλιο.

Η τελευταία διπλωματική ώθηση έρχεται εν μέσω της κλιμάκωσης των επιθέσεων και από τις δύο πλευρές, γεγονός που έχει εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω διατάραξη της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Ορμούζ, κρίσιμης θαλάσσιας οδού για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει τις τελευταίες ημέρες πιέσει δημοσίως για ταχεία λήξη της σύγκρουσης, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες αν δεν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Επιφυλακτική η πρώτη αντίδραση της Τεχεράνης

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ιράν επιβεβαίωσε στο Reuters πως έλαβαν το ειρηνευτικό σχέδιο του Πακιστάν και το εξετάζουν, ωστόσο τόνισε πως δεν είναι αποδεκτό για την Τεχεράνη να δέχεται πιέσεις και προθεσμίες για να λάβει απόφαση.

Ο ίδιος πρόσθεσε το Ιράν δεν θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ με αντάλλαγμα μια «προσωρινή κατάπαυση του πυρός», προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θεωρεί πως η Ουάσιγκτον δεν είναι έτοιμη για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

