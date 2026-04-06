Το Ιράν προειδοποιεί για αντίποινα μετά την προθεσμία που έδωσε έως την Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

Ο Τραμπ δημοσίευσε μια ανάρτηση γεμάτη ύβρεις, χτες, Κυριακή, στην οποία απείλησε να καταστρέψει τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τις γέφυρες του Ιράν, εάν η χώρα δεν τηρήσει την προθεσμία και να ανοίξει εκ νέου το Στενό σε όλες τις πλοιοκτησίες. Τόνισε μάλιστα πως θα εξαπολύσει «κόλαση» κατά της χώρας.

Η Τεχεράνη χλεύασε το τελεσίγραφό του, απορρίπτοντάς το ως «αδύναμο, νευρικό και ηλίθιο» και ο ιρανικός στρατός ανέφερε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας ότι θα προχωρήσει σε «ακόμη πιο καταστροφικά» αντίποινα σε περίπτωση επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον πολιτικών υποδομών στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Τη νύχτα συνεχίστηκαν οι σφοδροί βομβαρδισμοί στο Ιράν, με τα τοπικά μέσα να κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς - ανάμεσά τους και παιδιά.

Παράλληλα, σωστικά συνεργεία ανέσυραν δυο πτώματα από τα ερείπια κατοικίας στη Χάιφα, στο κεντρικό τμήμα του Ισραήλ, που χτυπήθηκε από πύραυλο τον οποίο εκτόξευσε το Ιράν, ενώ ακόμη δύο άνθρωποι εκφράζονται φόβοι πως είναι παγιδευμένοι στα συντρίμμια.

