ΗΑΕ: Οποιαδήποτε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν πρέπει να εγγυάται τον διάπλου του Ορμούζ 

Οποιαδήποτε διευθέτηση για τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πρέπει να εγγυάται την πρόσβαση μέσω του Στενού του Ορμούζ, δήλωσε το Σαββατοκύριακο, ο διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ανουάρ Γκαργκάς.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι μια συμφωνία που δεν θα περιορίζει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν καθώς και την παραγωγή πυραύλων και drones θα ανοίξει τον δρόμο για «μια πιο επικίνδυνη, πιο ασταθή Μέση Ανατολή».

Ο Γκαργκάς, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης το Σαββατοκύριακο, τόνισε ότι το Στενό του Ορμούζ -η πιο κρίσιμη πετρελαϊκή αρτηρία του κόσμου- δεν μπορεί να μετατραπεί σε όπλο και πρόσθεσε ότι η ασφάλειά του δεν αποτελεί περιφερειακό διαπραγματευτικό χαρτί αλλά παγκόσμια οικονομική επιταγή.

«Το Στενό του Ορμούζ δεν μπορεί να κρατάται όμηρος από καμία χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκαργκάς, προσθέτοντας ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας μέσω της θαλάσσιας οδού «πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διευθέτησης οποιασδήποτε σύγκρουσης, με σαφή συμφωνία επ’ αυτού».

Ο Γκαργκάς πρόσθεσε ότι τα ΗΑΕ θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά προειδοποίησε για τους κινδύνους που ενέχει μια κατάπαυση του πυρός που θα αφήσει άλυτες τις βαθύτερες αιτίες της αστάθειας.

«Δεν θέλουμε να δούμε όλο και μεγαλύτερη κλιμάκωση», ανέφερε και πρόσθεσε: «Αλλά δεν θέλουμε μια κατάπαυση του πυρός που αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που θα δημιουργήσουν ένα πολύ πιο επικίνδυνο περιβάλλον στην περιοχή... ιδίως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους πυραύλους και τα drones που εξακολουθούν να πέφτουν πάνω μας και πάνω σε άλλες χώρες».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να εξαπολύσει «κόλαση» στην Τεχεράνη αν δεν καταλήξει σε συμφωνία και δεν ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ έως την προθεσμία της Τρίτης που είχε θέσει. Σε ανάρτησή του την Κυριακή στην πλατφόρμα Truth Social, γεμάτη ύβρεις, ο Τραμπ απείλησε με περαιτέρω πλήγματα κατά των ιρανικών ενεργειακών και μεταφορικών υποδομών, τα οποία, όπως λένε επικριτές του, θα συνιστούσαν έγκλημα πολέμου.

Το χειρότερο δυνατό σενάριο

Ο Γκαργκάς τόνισε ακόμη ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι έτοιμα να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε διεθνή προσπάθεια υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας μέσω του στενού.

Περίπου το 1/5 του παγκόσμιου εφοδιασμού σε πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο διέρχεται από το Στενό καθημερινά, υπό κανονικές συνθήκες, όμως οι ενέργειες του Ιράν μετά την έναρξη του πολέμου έχουν περιορίσει δραστικά την κίνηση, προκαλώντας παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Η σύγκρουση ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν, αφού οι συνομιλίες με στόχο μια πυρηνική συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κατέληξαν σε αδιέξοδο. Το Ιράν αντέδρασε με κύματα πυραύλων και drones που έπληξαν το Ισραήλ, αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή και ζωτικής σημασίας ενεργειακές υποδομές του Κόλπου, περιλαμβανομένων αεροδρομίων, λιμανιών και εμπορικών κέντρων.

Τα ΗΑΕ έχουν δεχθεί τα πιο σφοδρά πλήγματα από οποιοδήποτε άλλο κράτος του Κόλπου, σύμφωνα με αξιωματούχους της περιοχής.

Ο Γκαργκάς τόνισε ότι επί δεκαετίες το πιο απίθανο, χειρότερο δυνατό σενάριο για τα ΗΑΕ ήταν μια πλήρης ιρανική επίθεση - ένα σενάριο που τώρα εκτυλίσσεται. Παρ’ όλα αυτά, είπε ότι η χώρα διαχειρίζεται καλά την κατάσταση, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα και επινοητικότητα υπό πίεση.

Πρόσθεσε ότι τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη των ΗΑΕ παραμένουν ισχυρά και τοποθετούν τη χώρα σε τροχιά ανάκαμψης, αν και αναγνώρισε ότι αυτό θα απαιτήσει προσπάθεια.

Ο Γκαργκάς επεσήμανε ότι η στρατηγική του Ιράν είναι πιθανό να ενισχύσει τη σύμπλευση του Κόλπου με την Ουάσιγκτον σε θέματα ασφάλειας, αντί να τη μειώσει, παγιώνοντας τον στρατιωτικό ρόλο των ΗΠΑ στην περιοχή και ενισχύοντας το αποτύπωμα του Ισραήλ, στέλνοντας έμμεσα μήνυμα στην Τεχεράνη. Τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν ο βασικός εταίρος ασφαλείας των ΗΑΕ και ότι το Αμπού Ντάμπι θα επενδύσει ακόμη περισσότερο σε αυτή τη σχέση, καθώς οι περιφερειακές απειλές εντείνονται.

Τα πλήγματα του Ιράν σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κόλπου και σε θαλάσσιες οδούς θεωρήθηκαν από περιφερειακούς αξιωματούχους ως μια υπολογισμένη προσπάθεια να αυξηθεί το κόστος για τους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο. Πλήττοντας πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, λιμάνια και νευραλγικές θαλάσσιες οδούς -συμπεριλαμβανομένου του Στενού- το Ιράν υπολόγιζε ότι τα κράτη του Κόλπου, ανήσυχα για το οικονομικό σοκ και την περιφερειακή αποσταθεροποίηση, θα πίεζαν τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν την εκστρατεία τους.

Αυτή η λογική στηριζόταν στη χρόνια προσπαθειών των κρατών του Κόλπου να εξισορροπούν τις σχέσεις τους με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, να συγκρατούν τις εντάσεις και να αποφεύγουν την άμεση αντιπαράθεση. Πολλά κράτη του Κόλπου είχαν αποκαταστήσει διπλωματικές σχέσεις με το Ιράν και είχαν προσπαθήσει να θωρακίσουν τις οικονομίες τους από περιφερειακούς κραδασμούς.

Ο Γκαργκάς ανέφερε ακόμη ότι η ηγεσία του Ιράν μάχεται για να διατηρήσει το «καθεστώς, όχι τη χώρα», υποστηρίζοντας ότι καμία φυσιολογική κυβέρνηση δεν θα αποδεχόταν τέτοια καταστροφή απλώς και μόνο για να ισχυριστεί ότι αντιστάθηκε. Τόνισε ότι τα ΗΑΕ δεν επιδιώκουν εχθρότητα με το Ιράν, αλλά προειδοποίησε ότι η εμπιστοσύνη είναι αδύνατη υπό τη σημερινή κυβέρνηση της Τεχεράνης.

Τέλος, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη διεθνή στήριξη που έχουν λάβει τα ΗΑΕ, ξεχωρίζοντας τη Γαλλία ως σταθερό εταίρο και επαινώντας την Ουάσιγκτον για την εξαιρετική υποστήριξή της, ιδίως στην ενίσχυση των δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας.

Πηγή: skai.gr

