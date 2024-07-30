Νεκρός Ισραηλινός άμαχος από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο

Σε νέα επίθεση με πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο, ένας Ισραηλινός πολίτης σκοτώθηκε μετέδωσαν ισραηλινά μέσα, αυξάνοντας την ένταση που επικρατεί στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ μετά και την επίθεση στα Υψίπεδα του Γκολάν που άφησε πίσω της 12 νεκρά παιδιά.

Ειδικότερα, ο ισραηλινός στρατός είπε ότι 10 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο και ότι ένας από αυτούς έπληξε το Kibbutz Hagoshrim, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Πηγή: skai.gr

