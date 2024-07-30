Νέοι κανόνες της ΕΕ ενθαρρύνουν την επισκευή αγαθών

Σήμερα τίθεται σε ισχύ μια νέα οδηγία της ΕΕ για την προώθηση της επισκευής αγαθών. Οι νέοι κανόνες ενθαρρύνουν την πιο βιώσιμη κατανάλωση, διευκολύνοντας την επισκευή ελαττωματικών προϊόντων και ενθαρρύνοντας τους καταναλωτές να επισκευάζουν τα ελαττωματικά προϊόντα τους αντί να τα αντικαθιστούν. Η εν λόγω οδηγία θα ωφελήσει τους καταναλωτές να αποφύγουν το κόστος αγοράς νέων προϊόντων, θα μειώσει τα απόβλητα, τη σπατάλη πόρων και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Τα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία έως τις 31 Ιουλίου 2026 για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς δήλωσε σχετικά: «Με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στοχεύουμε να καταστήσουμε την Ευρώπη την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο στον κόσμο. Οι νέοι κανόνες θα δώσουν τη δυνατότητα επισκευής προϊόντων όχι μόνο κατά τη διάρκεια της νόμιμης εγγύησης. Αυτό θα συμβάλει και στην ανάπτυξη ολόκληρου του οικοσυστήματος της επισκευής, της επαναχρησιμοποίησης και της ανασυσκευασίας των προϊόντων.»

Σύμφωνα με τη νέα οδηγία, οι κατασκευαστές ορισμένων προϊόντων, όπως ψυγείων ή έξυπνων τηλεφώνων, υποχρεούνται να προσφέρουν εγκαίρως υπηρεσίες επισκευής στους καταναλωτές σε εύλογη τιμή. Προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αγορά στον τομέα των επισκευών, οι νέοι κανόνες απαιτούν από τους κατασκευαστές να προσφέρουν ανταλλακτικά σε εύλογη τιμή και τους απαγορεύουν να αρνούνται την επισκευή ή να εφαρμόζουν πρακτικές που εμποδίζουν την επισκευή. Για να μπορέσουν οι καταναλωτές να βρουν ελκυστικές λύσεις επισκευής, θα υπάρχει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα επισκευών, η οποία θα τους βοηθήσει να βρουν εύκολα επαγγελματίες επισκευαστές. Η νέα οδηγία παρέχει επίσης στους καταναλωτές ένα νέο δικαίωμα παράτασης κατά ένα έτος της νόμιμης εγγύησης, εάν επιλέξουν την επισκευή ενός ελαττωματικού προϊόντος αντί της αντικατάστασής του από τον πωλητή.

