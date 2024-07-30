Πρόοδος στις συνομιλίες Τουρκίας - Αρμενίας για την εξομάλυνση των σχέσεων τους

Η Τουρκία και η Αρμενία συνέχισαν σήμερα τις συνομιλίες που έχουν στόχο την εξομάλυνση των σχέσεων τους μετά από μια διακοπή δύο ετών και συμφώνησαν να απλουστεύουν τους κανονισμούς για την έκδοση βίζας, για ορισμένους κατόχους διαβατηρίων, ανακοίνωσαν οι δύο χώρες.

Η Άγκυρα διέκοψε τις διπλωματικές και εμπορικές σχέσεις με το Γερεβάν το 1993 υποστηρίζοντας το Αζερμπαϊτζάν κατά τη διάρκεια του πολέμου με την Αρμενία για την περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ και εμβάθυνε τους δεσμούς της με τους εθνοτικούς τουρκογενείς Αζέρους τα τελευταία χρόνια.

Από τότε που έληξε η σύγκρουση του Ναγκόρνο Καραμπάχ, η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, έχει επιδιώξει να αναβιώσει τους ιστορικά τεταμένους δεσμούς της με την Αρμενία, αν και έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε εξομάλυνση εξαρτάται από την πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών της Αρμενίας με το Αζερμπαϊτζάν.

Οι ειδικοί απεσταλμένοι της Τουρκίας και της Αρμενίας πραγματοποίησαν σήμερα τον πέμπτο γύρο διαπραγματεύσεων στη συνοριακή διέλευση Αλικάν – Μαγκάρα, αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση τα υπουργεία Εξωτερικών της Τουρκίας και της Αρμενίας.

Οι δυο πλευρές συμφώνησαν να αξιολογήσουν τις τεχνικές προϋποθέσεις για την επαναλειτουργία του συνοριακού σημείου διέλευσης Ακιάκα –Ακχουρίκ όπως και να απλουστεύσουν αμοιβαία τις διαδικασίες για την έκδοση βίζας για τους διπλωμάτες και αξιωματούχους, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τη δέσμευση τους να προωθήσουν την εξομάλυνση χωρίς προϋποθέσεις, αλλά δεν ανακοίνωσαν την ημερομηνία διεξαγωγής του επόμενου γύρου συνομιλιών.

Τουρκία και Αρμενία επί χρόνια βρίσκονταν σε διένεξη για το 1,5 εκατομμύριο Αρμένιους, που σκοτώθηκαν όπως ισχυρίζεται το Γερεβάν από την Οθωμανική αυτοκρατορία, που υπήρξε προκάτοχος της σύγχρονης Τουρκίας.

Η Αρμενία ισχυρίζεται ότι διαπράχθηκε γενοκτονία. Η Τουρκία δέχεται ότι πολλοί Αρμένιοι που ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία σκοτώθηκαν σε μάχες με τις δυνάμεις των Οθωμανών κατά την διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά αμφισβητεί τα στοιχεία και αρνείται ότι υπήρξε οποιαδήποτε γενοκτονία.

