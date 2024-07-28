Νέα επίθεση με ρουκέτες, αυτή τη φορά στο κιμπούτς Manara, στο βόρειο Ισραήλ, φέρεται να εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ, όπως υποστηρίζει η φιλο-ιρανική οργάνωση, μία ημέρα μετά το μακελειό στο Γκολάν, με τους 12 νεκρούς.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Sky News, από την επίθεση της Χεζμπολάχ τραυματίστηκαν μεγάλος αριθμός ατόμων, πολλά εκ των οποίων με βαριά εγκαύματα.
Νωρίτερα τη νύχτα, οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν στόχους της Χεζμπολάχ μέσα στον Λίβανο, ως μία πρώτη αντίδραση στην επίθεση με ρουκέτες στα υψίπεδα του Γκολάν, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να χαθούν 12 παιδικές ψυχές.
Η Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι η επίθεση στο κιμπούτς ακολούθησε «τις επιθέσεις του εχθρού στα νότια χωριά και στα σπίτια», αναφερόμενη στα πλήγματα των ισραηλινών δυνάμεων στη διάρκεια της νύχτας.
