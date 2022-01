Σκοτώθηκε από χιονοστιβάδα στις ΗΠΑ ο Τουρκοκύπριος ορειβάτης, Μπιρκάν Ουζούν, ο οποίος πριν από δύο περίπου εβδομάδες τοποθέτησε τη σημαία του ψευδοκράτους στο όρος Vinson, το ψηλότερο σημείο της Ανταρκτικής, που φτάνει στις 4,892 μέτρα.

Σύμφωνα με τα τ/κ ΜΜΕ ο Μπιρκάν Ουζούν κατά την επιστροφή του στις ΗΠΑ, πήγε για σκι αλλά έχασε τη ζωή του μετά από χιονοστιβάδα.

Σχετική ανάρτηση για τον θάνατο του ορειβάτη έκανε ο ηγέτης των τ/κ, Ερσίν Τατάρ.

Υπενθυμίζεται ότι ο 28χρονος Ουζούν, ο οποίος γεννήθηκε στην κατεχόμενη Μόρφου και εργαζόταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε εταιρεία στο Seattle των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωνε στο λεγόμενο «τ/κ πρακτορείο ειδήσεων» ότι στόχος του ήταν να αναρριχηθεί στα ψηλότερα σημεία και των εφτά ηπείρων.

Rest in peace Birkan Uzun 😔🙏 After achieving such an incredible feat by waving the TRNC flag at the highest summit in Antartica, Birkan has sadly passed away in a skiing accident. Our condolences go out to this family 🤲#BirkanUzun #TurkishCypriot #TRNC pic.twitter.com/xEQZXxoNlu