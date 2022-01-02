Σκοτώθηκε από χιονοστιβάδα στις ΗΠΑ ο Τουρκοκύπριος ορειβάτης, Μπιρκάν Ουζούν, ο οποίος πριν από δύο περίπου εβδομάδες τοποθέτησε τη σημαία του ψευδοκράτους στο όρος Vinson, το ψηλότερο σημείο της Ανταρκτικής, που φτάνει στις 4,892 μέτρα.

Σύμφωνα με τα τ/κ ΜΜΕ ο Μπιρκάν Ουζούν κατά την επιστροφή του στις ΗΠΑ, πήγε για σκι αλλά έχασε τη ζωή του μετά από χιονοστιβάδα.

Σχετική ανάρτηση για τον θάνατο του ορειβάτη έκανε ο ηγέτης των τ/κ, Ερσίν Τατάρ.

Υπενθυμίζεται ότι ο 28χρονος Ουζούν, ο οποίος γεννήθηκε στην κατεχόμενη Μόρφου και εργαζόταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε εταιρεία στο Seattle των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωνε στο λεγόμενο «τ/κ πρακτορείο ειδήσεων» ότι στόχος του ήταν να αναρριχηθεί στα ψηλότερα σημεία και των εφτά ηπείρων.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı: “Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı Birkan’ımız, her daim kalplerimizin en özel yerinde yaşayacaktır”@ersinrtatar pic.twitter.com/mGXmaARWKb