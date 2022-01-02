Σκοτώθηκε από χιονοστιβάδα στις ΗΠΑ ο Τουρκοκύπριος ορειβάτης, Μπιρκάν Ουζούν, ο οποίος πριν από δύο περίπου εβδομάδες τοποθέτησε τη σημαία του ψευδοκράτους στο όρος Vinson, το ψηλότερο σημείο της Ανταρκτικής, που φτάνει στις 4,892 μέτρα.
Σύμφωνα με τα τ/κ ΜΜΕ ο Μπιρκάν Ουζούν κατά την επιστροφή του στις ΗΠΑ, πήγε για σκι αλλά έχασε τη ζωή του μετά από χιονοστιβάδα.
Σχετική ανάρτηση για τον θάνατο του ορειβάτη έκανε ο ηγέτης των τ/κ, Ερσίν Τατάρ.
Υπενθυμίζεται ότι ο 28χρονος Ουζούν, ο οποίος γεννήθηκε στην κατεχόμενη Μόρφου και εργαζόταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε εταιρεία στο Seattle των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωνε στο λεγόμενο «τ/κ πρακτορείο ειδήσεων» ότι στόχος του ήταν να αναρριχηθεί στα ψηλότερα σημεία και των εφτά ηπείρων.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı: “Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı Birkan’ımız, her daim kalplerimizin en özel yerinde yaşayacaktır”@ersinrtatar pic.twitter.com/mGXmaARWKb— KKTC Cumhurbaşkanlığı (@KKTCCB) January 1, 2022
Vatanseverlik ve başarı asla tesadüf değil— Sabahattin İsmail (@sabahatinismail) January 1, 2022
5 kıtada 5 zirveye bayrağımızı diken Birkan Uzun'un babasının adı
CENGİZ TOPEL UZUN
1964'de Erenköy'de Rum ordusunu bombalayan
Yzb.Cengiz Topel'in adı,o yıl doğan babasına verilmiş.Topel'in adını taşıma onuruyla yaşayan babanın evladı++ pic.twitter.com/U77vOlyib9
ANTARTİKA'NIN ZİRVESİNE BAYRAĞIMIZI DİKEN BİRKAN UZUN HAYATINI KAYBETTİ. ACIMIZ BÜYÜKTÜR— Sabahattin İsmail (@sabahatinismail) January 1, 2022
Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran dağcımız Birkan Uzun ABD'ye dönüşünde kayak yapmaya gittiği dağda hayatını kaybetti++ pic.twitter.com/l7x2aLvZ65
Rest in peace Birkan Uzun 😔🙏 After achieving such an incredible feat by waving the TRNC flag at the highest summit in Antartica, Birkan has sadly passed away in a skiing accident. Our condolences go out to this family 🤲#BirkanUzun #TurkishCypriot #TRNC pic.twitter.com/xEQZXxoNlu— Y.T.C (@Young_Turk_Cyp) January 1, 2022
Πηγή: sigmalive.com
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