Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νεκρό ένα παιδί σε σχολείο του Ζάγκρεμπ μετά από επίθεση άνδρα με μαχαίρι - Βίντεο από την ώρα της εκκένωσης

Σύμφωνα με τοπικά μέσα που επικαλούνται την υπουργό Υγείας, ένας από τους τραυματίες μαθητές πέθανε. Οκτώ μαθητές και ένας δάσκαλος τραυματίστηκαν - Συνελήφθη ο δράστης 

Σειρήνα

Ένα παιδί σκοτώθηκε όταν άνδρας με μαχαίρι επιτέθηκε σε δάσκαλο και μαθητές σε δημοτικό σχολείο του Ζάγκρεμπ, δήλωσε η υπουργός Υγείας Irena Hristic.

Τα μέσα ενημέρωσης της Κροατίας ανέφεραν ότι οκτώ μαθητές και ένας δάσκαλος τραυματίστηκαν, ενώ ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα που επικαλούνται την υπουργό Υγείας της χώρας, ένας από τους τραυματίες μαθητές πέθανε.

Βίντεο από την ώρα της εκκένωσης:

«Είμαστε τρομοκρατημένοι» δήλωσε ο πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς στους δημοσιογράφους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κροάτια Δολοφονία μαχαίρωμα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark