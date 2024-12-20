Ένα παιδί σκοτώθηκε όταν άνδρας με μαχαίρι επιτέθηκε σε δάσκαλο και μαθητές σε δημοτικό σχολείο του Ζάγκρεμπ, δήλωσε η υπουργός Υγείας Irena Hristic.
Τα μέσα ενημέρωσης της Κροατίας ανέφεραν ότι οκτώ μαθητές και ένας δάσκαλος τραυματίστηκαν, ενώ ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα που επικαλούνται την υπουργό Υγείας της χώρας, ένας από τους τραυματίες μαθητές πέθανε.
Βίντεο από την ώρα της εκκένωσης:
«Είμαστε τρομοκρατημένοι» δήλωσε ο πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς στους δημοσιογράφους.
Učiteljica i djeca ozlijeđeni u napadu nožem u školi u Zagrebu. HRT: Dijete preminulo— Index.hr (@indexhr) December 20, 2024
Više: https://t.co/LtlA9Gktjd pic.twitter.com/vxhCwSlfIH
Jedno dete preminulo: Novi detalji napada nožem u školi u Zagrebu, deca bežala kroz prozor FOTO, VIDEOhttps://t.co/RvV1MHcbtf— nova.rs (@novarsonline) December 20, 2024
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.