Ένα παιδί σκοτώθηκε όταν άνδρας με μαχαίρι επιτέθηκε σε δάσκαλο και μαθητές σε δημοτικό σχολείο του Ζάγκρεμπ, δήλωσε η υπουργός Υγείας Irena Hristic.

Τα μέσα ενημέρωσης της Κροατίας ανέφεραν ότι οκτώ μαθητές και ένας δάσκαλος τραυματίστηκαν, ενώ ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα που επικαλούνται την υπουργό Υγείας της χώρας, ένας από τους τραυματίες μαθητές πέθανε.

Βίντεο από την ώρα της εκκένωσης:

«Είμαστε τρομοκρατημένοι» δήλωσε ο πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς στους δημοσιογράφους.

