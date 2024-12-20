Ουκρανία: Υποχωρήσαμε από κάποιες περιοχές στην Ανατολή

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε επίσημα την Παρασκευή ότι οι δυνάμεις του αποσύρθηκαν από την περιοχή γύρω από τα χωριά Ουσπενίβκα και Τρουντόβε στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ για να αποφύγουν την περικύκλωση από τα ρωσικά στρατεύματα που προωθούνται.



Με τον πόλεμο να διανύει τον 22ο μήνα του, οι ουκρανικές δυνάμεις εμπλέκονται σε έντονες αμυντικές μάχες και εξασθενούν καθώς οι Ρώσοι πιέζουν προς τα εμπρός κατά μήκος της πρώτης γραμμής, σχολιάζει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

«Ο Ανώτατος Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας αποφάσισε να αποσύρει τις μονάδες των ουκρανικών αμυντικών δυνάμεων από την εν λόγω περιοχή για να αποφευχθεί η περικύκλωση», αναφέρεται στο Telegram από την ουκρανική ομάδα δυνάμεων Χορτιτσιά.Στρατιωτικές μονάδες που δίνουν σφοδρές αμυντικές μάχες απέφυγαν να περικυκλωθούν από υπέρτερες εχθρικές δυνάμεις, και θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις στην περιοχή Κουράχοβε-Κωνσταντινούπολσκε, σημειώνεται στην ανακοίνωση.Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίαςστο μέτωπο του Κουράχοβε την Πέμπτη, με τις ρωσικές δυνάμεις να επιχειρούν να προωθηθούν στα βόρεια της πόλης.Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι δυνάμεις του έθεσαν υπό τον έλεγχο δύο ακόμη οικισμούς στην περιοχή του Ντόνετσκ, την Ουσπένιβκα και τη Νοβοπουστίνκα. Επίσης η Ρωσία υποστήριξε την Τετάρτη ότι κατέλαβε και το Τρουντόβε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.