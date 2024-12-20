Μεντβέντεφ: Η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος του Ζελένσκι έχει αρχίσει

Με ύβρεις κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντέδρασε την Παρασκευή ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, στην επίθεση που εξαπέλυσε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η προσβολή του Ζελένσκι στον Πούτιν έχει στόχο να αποτρέψει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της επερχόμενης αμερικανικής κυβέρνησης με επικεφαλής τον Ντόναλντ Τραμπ και τη Μόσχα, υποστήριξε σε δηλώσεις του και ανάρτησή του στο Telegram ο πρώην πρόεδρος και πρώην πρωθυπουργός της Ρωσίας.

«Ο πρόεδρος μιας μεγάλης χώρας πρέπει να είναι εξαιρετικά ευγενικός και σωστός (το ξέρω από τη δική μου εμπειρία). Αυτό κατέδειξε περίφημα χθες κατά την απευθείας ομιλία του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος εξέπεμπε εμπιστοσύνη και ηρεμία. Γι' αυτό είναι Πρόεδρος» σημειώνει ο Μεντβέντεφ.

«Όμως, για να παραφράσουμε τον αθάνατο ορισμό του Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ, το πιο άθλιο απόβρασμα Μπαντέρα (σ.σ νεοναζί κατά της Ρωσία) αποφάσισε να επιδείξει τη σκληρότητά του με δημόσιες προσβολές. Και, μπορώ να σας διαβεβαιώσω, δεν ήταν επειδή τα νεύρα τεντώθηκαν μετά τα λόγια του Αρχηγού της Ρωσίας για τη μονομαχία μεταξύ του (σ.σ πυραύλου) "Oreshnik" στο Κίεβο και της δυτικής αεράμυνας»

«Ο Ζελένσκι έχει πλήρη επίγνωση της εύθραυστης νομιμότητάς του και βασίζεται στον πόλεμο για να διατηρήσει την εξουσία του» σημείωσε.

Οι μέρες του στην εξουσία είναι μετρημένες, η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος του έχει αρχίσει, πρόσθεσε.

Κανείς δεν χρειάζεται το αχαλίνωτο κάθαρμα στον πόλεμο και δεν θα μείνει στη θέση του για πολύ. «Η ιστορία σύντομα θα τον χύσει σε έναν βόθρο βρωμιάς, που θα καταπιεί την ασημαντότητα στο ασφυκτικό μίασμα της λήθης...» καταλήγει ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Πηγή: skai.gr

