Τραγικό τέλος για την Χέδερ Άρμστρονγκ, τη «βασίλισσα των μπλογκ των μαμάδων»

Νεκρή σε ηλικία 47 ετών βρέθηκε μέσα στο σπίτι της στη Γιούτα, η πιο διάσημη μπλόγκετ των ΗΠΑ, Χέδερ Άρμστρονγκ και ο θάνατός της έγινε παγκόσμια είδηση.

Ο σύντροφός της, Pete Ashdown, επιβεβαίωσε τον θάνατό της και ισχυρίστηκε στο ΑΡ ότι πρόκειται για αυτοκτονία.

Heather Armstrong, an explosively popular writer who, under the name Dooce, gave millions of readers intimate glimpses of her joys and challenges in parenthood and marriage, as well as of her harrowing struggles with depression, has died at 47. https://t.co/ptxwZLRulr pic.twitter.com/qMXTrVLnZd