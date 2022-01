Βουτιά θανάτου έκανε η πρώην Μις ΗΠΑ, η οποία πήδηξε από τν 29ο όροφο κτιρίου στη Νέα Υόρκη. Η δικηγόρος της βασίλισσας της ομορφιάς δημοσίευσε μήνυμα στο Instagram στο οποίο ανέφερε ότι «μακάρι αυτή η μέρα να της φέρει ανάπαυση και ειρήνη».

Σύμφωνα με την Daily Mail, η πρώην νικήτρια της Μις ΗΠΑ και ανταποκρίτρια του Extra, Cheslie Kryst, 30 ετών, έβαλε τέλος στη ζωή της στο Μανχάταν το πρωί της Κυριακής γύρω στις 7:15 π.μ.

αφού πήδηξε από το 60όροφο κτίριο Orion, όπου είχε ένα διαμέρισμα στον ένατο όροφο

Την τελευταία φορά εθεάθη σε μια βεράντα στον 29ο όροφο του κτιρίου.

Η Kryst κέρδισε το διαγωνισμό Miss USA το 2019 εκπροσωπώντας τη Βόρεια Καρολίνα. Κατάφερε να αποκτήσει την τιάρα, φορώντας μια στολή με αστραφτερά φτερά για τον εθνικό διαγωνισμό παραπέμποντας στο «I Know Why the Caged BIrd Sings» της Μάγιας Αγγέλου. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, περιέγραψε τον εαυτό της ως ένα «περίεργο παιδί» που τώρα ανήκει στην πρώτη γενιά αληθινά δυναμικών γυναικών. Ερωτηθείσα στον τελευταίο γύρο να χρησιμοποιήσει μια λέξη για να συνοψίσει τη γενιά της, η Kryst είπε «καινοτόμο».

Former Miss USA and ‘Extra’ TV correspondent Cheslie Kryst has passed away at 30 after jumping from her New York City high rise building. We send our deepest condolences to her family and friends during this time. 🙏🏽🤍 pic.twitter.com/5UIgySynMl