Πυροβολισμοί σε κολλέγιο στη Βιρτζίνια: 2 τραυματίες - Νεκρός ο δράστης

Δύο άτομα τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμό στο κολλέγιο Old Dominion της Βιρτζίνια. Νεκρός ο δράστης μετά από συμπλοκή με την αστυνομία.

«Άκουσα πολλούς πυροβολισμούς και ανθρώπους να ουρλιάζουν», είπε φοιτητής, που εκείνη τη στιγμή έδινε εξετάσεις στο κτίριο Constant Hall.



Οι δύο τραυματίες, που είναι φοιτητές, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο μετά το περιστατικό, ενώ άγνωστη παραμένει η κατάστασή τους

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 10:50 π.μ.

Ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί και δεν είναι γνωστό αν ήταν φοιτητής του κολλεγίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.