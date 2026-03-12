Ραντεβού στα βενζινάδικα... της Αυστρίας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Γερμανία εξετάζει το "αυστριακό μοντέλο" για τον περιορισμό των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων, προκειμένου να ελέγξει την ξέφρενη αύξηση που παρατηρείται στη χώρα.

Στην Αυστρία, το μοντέλο επιτρέπει στους βενζινοπώλες να αυξάνουν τις τιμές μόνο μία φορά την ημέρα, στις 12 το μεσημέρι, ενώ μπορούν να τις μειώνουν αρκετές φορές μέσα σε 24 ώρες, αποτρέποντας έτσι τις συνεχείς αυξήσεις.

Αυτή η πρακτική θεωρείται επιτυχημένη στην Αυστρία και ενδέχεται να αποτελέσει πρότυπο για τη Γερμανία ώστε να σταθεροποιήσει την αγορά καυσίμων της.

Αυτή τη φορά η μικρή γείτονας της Γερμανίας αναδεικνύεται σε πρότυπο για το σύστημά της αντιμετώπισης αχαλίνωτων αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων.Η εμπειρία λέει ότι οι Γερμανοί συνηθίζουν να βλέπουν τους Αυστριακούς γείτονές τους λίγο... αφ΄υψηλού. Η έκρηξη των τιμών των καυσίμων που απασχολεί όμως εδώ και ημέρες τον Τύπο, αλλά πρωτίστως την κοινωνία της Γερμανίας, αναγκάζει την κυβέρνηση του Βερολίνου να στρέψει το βλέμμα προς τη Βιέννη, για να αναζητήσει τρόπους να σταματήσει μια ξέφρενη κούρσα των τιμών.



Το «αυστριακό μοντέλο» για τη λειτουργία των πρατηρίων καυσίμων γίνεται όλο και πιο δημοφιλές και φαίνεται ότι τελικά αυτή τη φορά θα είναι οι Γερμανοί που θα υιοθετήσουν μια αυστριακή «πατέντα». Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Στην Αυστρία, σε αντίθεση με τη Γερμανία, οι βενζινοπώλες είχαν έως τώρα το δικαίωμα να αλλάζουν προς τα πάνω την τιμή των καυσίμων μόνο μια φορά την ημέρα, στις 12 το μεσημέρι. Αντιθέτως, μπορούν να κατεβάσουν τις τιμές όσες φορές θέλουν μέσα σε ένα 24ωρο. Αυτή η μέθοδος θεωρείται επιτυχημένη και οδηγεί στην αποφυγή «τρελών» ή τέλος πάντων απανωτών αυξήσεων, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες στη Γερμανία.

Αρκετές ασάφειεςΗ γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε, λοιπόν, την πρόθεσή της να υιοθετήσει το υπάρχον αυστριακό μοντέλο για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων τιμών. Ωστόσο, η υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας, Κατερίνα Ράιχε, δεν έχει ακόμη διευκρινίσει από πότε μπορεί να τεθεί σε ισχύ αυτός ο κανονισμός, καθώς η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία πρέπει πρώτα να τροποποιηθεί για να εφαρμοστεί το μέτρο. Για μια ακόμα φορά η γερμανική γραφειοκρατία μοιάζει να μπαίνει εμπόδιο στις καλές προθέσεις.Από τις τάξεις των κυβερνητικών κομμάτων CDU/CSU και SPD εκφράζεται η ανάγκη για την εφαρμογή του νέου κανονισμού για τα πρατήρια καυσίμων το συντομότερο δυνατόν. Ο Άρμαντ Τσορν, αναπληρωτής πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD, μιλώντας στην Bild προέτρεψε την κυβέρνηση να εφαρμόσει αυτόν τον κανόνα «της μίας φοράς την ημέρα το συντομότερο δυνατόν, ει δυνατόν, την επόμενη εβδομάδα». «Εάν το υπουργείο Οικονομικών δεν μπορεί να το ρυθμίσει αυτό με διάταγμα, τα μέλη του κοινοβουλίου μας θα εγκρίνουν αμέσως μια νομοθετική τροποποίηση», διαβεβαίωσε. Ταυτόχρονα τάχθηκε υπέρ ενός «ανώτατου ορίου τιμών καυσίμων που θα περιορίζει τις αυξήσεις τιμών κατά τη διάρκεια κρίσεων». Υποστήριξε ότι υπάρχουν «σαφείς ενδείξεις ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες εκμεταλλεύονται την ισχύ τους στην αγορά και ότι οι οδηγοί πληρώνουν τον λογαριασμό».Ο Ζεπ Μίλερ, αναπληρωτής πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας CDU/CSU, υποσχέθηκε επίσης ταχεία εφαρμογή του νέου κανονισμού σε συνέντευξή του σε εφημερίδα. «Βραχυπρόθεσμα, αναμένουμε μείωση των τιμών λόγω της αξιοποίησης των αποθεμάτων πετρελαίου», τα οποία ανακοίνωσε ότι θα απελευθερώσει η κυβέρνηση.Το ζήτημα δεν πρέπει να αναβληθεί επ' αόριστον, προειδοποίησε ο πρωθυπουργός της Σαξονίας-Άνχαλτ, Σβεν Σούλτσε. Και αυτός τάχθηκε υπέρ της εισαγωγής του ορίου στις ημερήσιες αυξήσεις τιμών ήδη από την επόμενη εβδομάδα. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει να θέσει αυτό το ζήτημα ως προτεραιότητα και να λάβει απόφαση το αργότερο την επόμενη εβδομάδα.Προχωρούν παραπέρα οι ΑυστριακοίΚαι ενώ στη Γερμανία ακόμη αναζητούν το «πώς», η κυβέρνηση της Αυστρίας αυστηροποιεί ακόμα περισσότερο το μέτρο. Οι πετρελαϊκές εταιρείες θα επιτρέπεται να αυξάνουν τις τιμές το πολύ τρεις φορές την εβδομάδα, αντί για μία φορά την ημέρα όπως μέχρι τώρα, όπως ανακοινώθηκε από τον Αυστριακό υπουργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ Χατμανσντόρφερ. Οι μειώσεις τιμών θα παραμείνουν δυνατές ανά πάσα στιγμή.Σύμφωνα με τον υπουργό του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (ÖVP), οι τιμές της βενζίνης στην Αυστρία έχουν αυξηθεί κατά περίπου 14% από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν. Οι τιμές του ντίζελ έχουν αυξηθεί κατά 25%. «Στόχος μας είναι να μετριάσουμε τις ακραίες διακυμάνσεις των τιμών και να στείλουμε σταθεροποιητικά μηνύματα τιμών, έσι ώστε οι διεθνείς κρίσεις να μην αντικατοπτρίζονται άμεσα στις αντλίες για τους καταναλωτές», τόνισε ο Χατμανσντόρφερ. Ανακοίνωσε, επίσης, ότι μέρος από τα εθνικά αποθέματα πετρελαίου θα απελευθερωθεί άμεσα, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες.Πηγή: ARD

