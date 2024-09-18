Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέβαλε τις προγραμματισμένες οικονομικές διαβουλεύσεις με την Ρωσία που έπρεπε να αρχίσουν αυτή την εβδομάδα, για να συγκεντρώσει περισσότερα στοιχεία και αναλύσεις για να διασφαλίσει «μια απαιτητική διαβούλευση».

Το ΔΝΤ είχε προγραμματίσει να διενεργήσει την καθιερωμένη αξιολόγηση του «άρθρου IV» της οικονομικής πολιτικής της Μόσχας για πρώτη φορά από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά αρκετές ευρωπαϊκές χώρες είχαν αντιταχθεί στην επαναπροσέγγιση.

«Οι διαβουλεύσεις βάσει του άρθρου IV με τη Ρωσία αναβλήθηκαν καθώς συγκεντρώνουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και αναλύσεις για μα απαιτητική διαβούλευση» ανέφερε εκπρόσωπος του ΔΝΤ σε σύντομη δήλωσή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η ανακοίνωση δεν αναφέρει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα των διαβουλεύσεων, που συνιστούν μια απαραίτητη προϋπόθεση ετησίως για τα μέλη του ΔΝΤ. Η τελευταία ετήσια αποστολή του ΔΝΤ που επισκέφθηκε τη Ρωσία ήταν τον Νοέμβριο του 2019, πριν από την έναρξη της πανδημίας Covid-19.

Νωρίτερα σήμερα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS μετέδωσε επικαλούμενο τον Αλεξέι Μόζιν, διευθυντή της Ρωσίας στο ΔΝΤ, ότι οι διαβουλεύσεις αναβλήθηκαν για τεχνικούς λόγους.

«Η διοίκηση του Ταμείου ενημέρωσε τη ρωσική πλευρά και το διοικητικό συμβούλιο ότι οι εργασίες της αποστολής θα αναβληθούν επ' αόριστον», δήλωσε ο Μόζιν.

«Ως λόγος για την αναβολή της αποστολής αναφέρθηκε η τεχνική έλλειψη προετοιμασίας της αποστολής να διεξάγει διαβουλεύσεις».

Η Ουκρανία και οι δυτικοί σύμμαχοί της είχαν αντιταχθεί στην επίσκεψη αποστολής στη Ρωσία με την αιτιολογία ότι θα έδειχνε ότι οι σχέσεις με τη Ρωσία έχουν εξομαλυνθεί παρά την εισβολή και την κατοχή τεράστιων εκτάσεων του ουκρανικού εδάφους.

Σύμφωνα με την αναφορά του TASS, το ΔΝΤ κοινοποίησε την απόφαση του την Δευτέρα, την ημέρα που είχε προγραμματίσει να αρχίσει διαδικτυακά τις διαβουλεύσεις. Των διαβουλεύσεων αυτών θα επακολουθούσε μια επίσκεψη αποστολής του ΔΝΤ στην Μόσχα για συναντήσεις με Ρώσους αξιωματούχους.

Ο Μόζιν δήλωσε στο TASS ότι η ρωσική πλευρά «γνωρίζει καλά» ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες «έχουν μιλήσει για το απαράδεκτο της επανάληψης της συνεργασίας μεταξύ του ΔΝΤ και της Ρωσίας και το απαράδεκτο της διεξαγωγής τέτοιων διαβουλεύσεων».

Οι προετοιμασίες για τη διεξαγωγή των επίμαχων διαβουλεύσεων άρχισαν πριν από έναν και πλέον χρόνο και η Ρωσία, ενώ δεν ζήτησε ποτέ την επίσκεψη αποστολής, ήταν έτοιμη να την δεχθεί στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της βάσει των κανόνων του ΔΝΤ, δήλωσε ο Μόζιν.

«Η ρωσική πλευρά επιβεβαιώνει και πάλι την ετοιμότητά της», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

