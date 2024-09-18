Λογαριασμός
Αιματηρή εκδίκηση για τις επιθέσεις ορκίζεται κορυφαίος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ: «Ο Νασράλα θα τα αποκαλύψει όλα αύριο»

Βρισκόμαστε σε μία νέα φάση, δηλώνει ο αξιωματούχος της Χεζμπολάχ και κάνει λόγο για τιμωρία και αιματηρή εκδίκηση

Senior Hezbollah leader Hashem Safieddine

Για «τιμωρία» και «αιματηρή εκδίκηση», κάνει λόγο ο επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Χεζμπολάχ και συγγενής του ηγέτη της οργάνωσης, Hashem Safieddine, εν μέσω νέων εκρήξεων σε συσκευές επικοινωνίας της Χεζμπολάχ που σημειώθηκαν την Τετάρτη στον νότιο Λίβανο.

«Αυτές οι επιθέσεις σίγουρα θα τιμωρηθούν, θα υπάρξει μια μοναδική αιματηρή εκδίκηση», δήλωσε ο ίδιος όπως μεταδίδει το The Times of Israel.

Ανέφερε ότι «δεν θα μιλήσει εκτενώς για αυτό» γιατί «αύριο, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ θα μιλήσει και όλα θα αποκαλυφθούν. Και θα βρεθούμε σε μια νέα φάση και μια νέα αντιπαράθεση με αυτόν τον εχθρό».

Όπως τόνισε ο εχθρός «πρέπει να ξέρει ότι δεν έχουμε χτυπηθεί, ότι δεν θα σπάσουμε, ότι δεν θα κάνουμε πίσω και δεν θα επηρεαστούμε από αυτό που κάνει αυτός ο εχθρός».

