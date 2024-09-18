Γκουτέρες: Τα «αντικείμενα για πολιτικούς σκοπούς» δεν πρέπει να γίνονται όπλα

Τα «αντικείμενα για πολιτικούς σκοπούς» δεν πρέπει να μετατρέπονται σε όπλα, επισήμανε σήμερα ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, την επομένη της φονικής επίθεσης με βομβητές εναντίον μελών του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας αποτελεσματικός έλεγχος στα αντικείμενα για πολιτικούς σκοπούς, ώστε να μην μετατρέπονται σε όπλα. Αυτό θα έπρεπε να αποτελεί κανόνα για όλον τον κόσμο στην υφήλιο, τον οποίο οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να μπορούν να εφαρμόσουν» δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες ενώπιον δημοσιογράφων.

Σε ερώτηση σχετικά με τις ταυτόχρονες εκρήξεις βομβητών χθες, που στοίχισαν τη ζωή σε 12 ανθρώπους και τραυμάτισαν μεταξύ 2.750 και 2.800, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εκτίμησε πως πρόκειται για ένα «ιδιαίτερα σοβαρό» γεγονός, όμως «όχι μόνο λόγω του αριθμού των θυμάτων».

«Η λογική πίσω από την έκρηξη αυτών των συσκευών είναι να πραγματοποιηθεί ένα προληπτικό πλήγμα πριν από μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση. Επομένως, επίσης σημαντικό, πέραν του ίδιου του γεγονότος, είναι ότι πρόκειται για μια ένδειξη που επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος κλιμάκωσης στον Λίβανο», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Πρέπει να γίνουν τα πάντα προκειμένου να αποφευχθεί αυτή η κλιμάκωση», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

