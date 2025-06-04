Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον Αιγύπτιο μεγιστάνα και ιδιοκτήτη των Harrods, Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ. Μετά τον θάνατό του έχει ανοίξει ο «ασκός του Αιόλου», με πρώην εργαζόμενες να κάνουν σοβαρές κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση. Τώρα, πρώην σωματοφύλακάς του, αποκαλύπτει πως «έπαιρνε μάτι» επί δεκαετίες τις πελάτισσές του στα δοκιμαστήρια.

Μιλώντας σε ένα αποκαλυπτικό βιβλίο, ένας άνθρωπος της ασφάλειας του μεγιστάνα δήλωσε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι πελάτες που χρησιμοποιούσαν τα δοκιμαστήρια του καταστήματος στο Knightsbridge να «παρακολουθούνταν» από τον κατά συρροή βιαστή.

Στο «Monster of Harrods» που αναμένεται να κυκλοφορήσει την Πέμπτη, ο σωματοφύλακας, που αναφέρεται ως Μπίγκι, αποκαλύπτει πως το κατάστημα ήταν γεμάτο από κάμερες που κατέγραφαν και μέσα στις γυναικείες τουαλέτες του προσωπικού αλλά και τα δοκιμαστήρια.

«Ο κόσμος δεν μιλάει γι' αυτό - υπήρχαν κάμερες μέχρι την είσοδο και λίγο μέσα στα αποδυτήρια που χρησιμοποιούσαν οι πελάτες του Harrods, πράγμα που σήμαινε ότι αν βρισκόσουν στα αποδυτήρια του Harrods κατά την εποχή του Φαγιέντ, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να σε παρακολουθούσε», αποκάλυψε ο Μπίγκι.

Η εγκατάσταση των καμερών, καθώς και η τοποθέτηση κοριών στα τηλέφωνα, λέγεται ότι διατάχθηκε από τον επικεφαλής της ασφάλειας του, Τζον Μακναμάρα, ώστε ο Αλ Φαγιέντ να μπορεί να παρακολουθεί και να αναζητά πιθανά θύματα.

«Κοιτούσαν τις οθόνες σαν να εξαρτιόταν η ζωή τους από αυτό. Αλλά συνειδητοποίησαν επίσης ότι πολλές από τις ερωτήσεις που έκανε ο Μακναμάρα αφορούσαν γυναίκες που είχαν τραβήξει το βλέμμα του Φαγιέντ, οπότε υπήρχαν και πολλά σχόλια καθώς παρακολουθούσαν γυναίκες στα αποδυτήρια και στις τουαλέτες» αποκαλύπτει ο Μπίγκι.

Ο Μπίγκι προσλήφθηκε ως ένας από τους πρώτους «στρατηγούς» στην ασφάλεια του αλ Φαγιέντ μετά την αγορά του εμβληματικού καταστήματος το 1985.

Το Harrods, το οποίο ανήκε στον μεγιστάνα για 25 χρόνια πριν το πουλήσει το 2010 απάντησε πως: «Τίποτα στα αρχεία μας δεν υποδεικνύει ότι υπήρχαν κάμερες σε χώρους προσωπικού ή πελατών όπου θα μπορούσε να παραβιαστεί η προσωπική τους ζωή», σύμφωνα με την Daily Mail.

Η Άλισον Κέρβιν, συγγραφέας του βιβλίου, η οποία πήρε συνεντεύξεις από 60 μάρτυρες και πρώην εργαζόμενους, ισχυρίστηκε ότι περίπου 40 οθόνες μετέδιδαν εικόνες από κάθε σπιθαμή του καταστήματος 24 ώρες το 24ωρο.

Ένα άλλο μέλος του προσωπικού, γνωστό ως «ο Μηχανικός» λόγω του ρόλου του στις τηλεφωνικές υποκλοπές, δήλωσε ότι υπήρχαν «συσκευές καταγραφής παντού» και ότι όλα όσα μεταδίδονταν αρχειοθετούνταν.

Είπε ότι οι κάμερες ήταν «παντού» και το «να εργάζεσαι στο Harrods ήταν σαν να ζεις στο Truman Show».

«Έπρεπε να βεβαιωθώ ότι δούλευαν και ότι λαμβάναμε τα πάντα με σαφήνεια... ήταν σημαντικό να κάνουμε τις ηχογραφήσεις και κρατούσαμε τα πάντα σωστά αρχειοθετημένα», είπε ο πρώην εργαζόμενος. Ο ίδιος είπε ότι κανείς δεν ήταν εκτός. Παρακολουθούσε τους πάντες, από οικονομικούς διευθυντές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου μέχρι σοφέρ και σωματοφύλακες.

Ο Αλ Φαγιέντ, δεν ήρθε ποτέ αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Πέθανε το 2023 σε ηλικία 94 ετών και οι αποκαλύψεις για τα όσα έκανε στη ζωή του ξεκίνησαν πέρυσι, με περισσότερα από 500 θύματα και μάρτυρες να έχουν εμφανιστεί, καταγγέλλοντας σεξουαλικά εγκλήματα.

