Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τον Αιγύπτιο μεγιστάνα και ιδιοκτήτη των Harrods, Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, ο οποίος κατηγορείται μετά θάνατον από πρώην υπαλλήλους τους, για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν έρθει στην επιφάνεια ο μεγιστάνας του Harrods χρησιμοποιούσε τις γαλλικές ιδιοκτησίες του και το υπερπολυτελές σκάφος του, για να πραγματοποιεί τις βάναυσες σεξουαλικές επιθέσεις, όπως αποκάλυψαν πρώην βοηθοί του.

Διέταζε νεαρές γυναίκες του προσωπικού να ταξιδεύουν μαζί του στη Γαλλία, συχνά συνοδευόμενες από διάσημους καλεσμένους.

Εννέα γυναίκες ισχυρίζονται ότι υπέστησαν σεξουαλική επίθεση στη Γαλλία, μεταξύ των οποίων και μία που δήλωσε ότι βιάστηκε.

Τα όσα εξομολογούνται τρεις πρώην βοηθοί του Αλ Φαγέντ για τα όσα πέρασαν είναι χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τους βρετανικούς Times. Οι γυναίκες αυτές έδωσαν παραστατικές περιγραφές της κακοποίησης στο υπερπολυτελές σκάφος- την έπαυλη του Αλ Φαγιέντ στο Παρίσι καθώς και στο πολυτελές διαμέρισμα του γιου του Ντόντι.

Ο Αλ Φαγέντ φέρεται επίσης να έχει επιτεθεί σε γυναίκες στο ξενοδοχείο Ritz στο Παρίσι και στη βίλα του Castle St Therese στο Saint-Tropez στην Κυανή Ακτή.

«Οχυρώθηκα στην κρεβατοκάμαρά μου με μια ντουλάπα»

Η 55χρονη σήμερα Lindsay Mason, ήταν μόλις 20 ετών όταν εντάχθηκε στο Harrods το 1989 ως μία από τις βοηθούς του Αλ Φαγέντ. Όπως αποκάλυψε ο επιχειρηματίας την «προετοίμαζε» με δώρα προτού της επιτεθεί σεξουαλικά στο ιδιωτικό του διαμέρισμα στο Mayfair. Παρά την επίθεση συμφώνησε να ταξιδέψει μαζί του στο Παρίσι.

Η Mason είπε ότι τους συνόδευαν η Σελίνα Σκοτ, η τηλεπαρουσιάστρια, ο Τζεφ Μπανκς ο σχεδιαστής μόδας, και ο Μπάρι Χάμφρις, ο Αυστραλός κωμικός. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι διάσημοι καλεσμένοι γνώριζαν κάτι το δυσάρεστο.

Θυμήθηκε ότι πήγαν με το ελικόπτερο του Αλ Φαγέντ στο RAF Northolt στο δυτικό Λονδίνο και στη συνέχεια με το ιδιωτικό του τζετ στο Παρίσι μαζί με έναν άλλο νεαρό βοηθό.

Η Μέισον είπε ότι οι βοηθοί είχαν εντολή να πάνε για ψώνια και στη συνέχεια να κάνουν μια επίδειξη μόδας για τους διάσημους καλεσμένους στη Villa Windsor, τη νεοκλασική πρώην βασιλική κατοικία που είχε ανακαινίσει ο Αλ Φαγέντ. Στη συνέχεια δείπνησαν στο Ritz, το οποίο ανήκε επίσης στον Αλ Φαγέντ.

Ο Αλ Φαγέντ προσπάθησε να τη βιάσει αφού της είπε ότι θα περνούσαν τη νύχτα στο διαμέρισμα του γιου του Ντόντι με θέα την Αψίδα του Θριάμβου.

«Κατάφερα να τον διώξω. Οχυρώθηκα στην κρεβατοκάμαρά μου με μια ντουλάπα», είπε. «Κοιμήθηκα στο πάτωμα με την πλάτη μου σε αυτό, ώστε να μπορώ να αισθανθώ αν προσπαθήσει να μπει μέσα και να τελειώσει τη δουλειά».

Η Μέισον πιστεύει ότι τη νάρκωσαν αφού δεν θυμάται να βγήκε από το υπνοδωμάτιο μέχρι να επιστρέψει στο Harrods, όπου «φυλακίστηκε» για ώρες στα γραφεία της διεύθυνσης, φρουρούμενη από την ασφάλεια.

«Σκεφτόμουν: “Τι θα κάνει στο τέλος αυτής της ημέρας;”», είπε. «Αν προσπάθησε να με βιάσει, να με ναρκώσει, το πιθανότερο είναι να με διακινήσει, δεν πρόκειται να τελειώσει καλά, έτσι δεν είναι; Φοβόμουν πραγματικά για τη ζωή μου. Οπότε έτρεξα να σωθώ».

«Μου πέταξε ένα αστακό επειδή θύμωσε»

Η 42χρονη Τζέμα, η οποία ήταν προσωπική βοηθός του Αλ Φαγέντ από το 2007 έως το 2009, περιέγραψε πώς της επιτέθηκε στο σούπερ γιοτ Jonikal, όπου η Νταϊάνα και οι πρίγκιπες Χάρι και Γουίλιαμ έκαναν διακοπές λίγο πριν από το θάνατό της.

Θυμήθηκε ένα δείπνο στο γιοτ, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στο Μονακό, με την τραγουδίστρια Σέριλ Κόουλ, τον τότε σύζυγό της Άσλεϊ Κόουλ, τον Άγγλο ποδοσφαιριστή και τον τηλεοπτικό παρουσιαστή Πιρς Μόργκαν.

Είπε ότι ο Αλ Φαγέντ της πέταξε έναν αστακό κατά τη διάρκεια του δείπνου επειδή θύμωσε που δεν κατάφερε να κάνει συζήτηση.

«Αν είχατε απωθήσει τις προτάσεις του εκείνο το πρωί, ξέρατε ότι σας περίμενε ένα σκληρό απόγευμα ταπείνωσης και οργισμένης συμπεριφοράς», είπε.

«Αν ένιωθε ικανοποιημένος, θα ήσουν σαν πριγκίπισσα. Θα σε έλουζε με δώρα. Θα οργάνωνε ένα περίτεχνο δείπνο».

Ο Αλ Φαγέντ προσπάθησε να εισέλθει με τη βία στην καμπίνα της. Όταν παραπονέθηκε στην ασφάλεια του μεγιστάνα ότι είχε διατάξει την αφαίρεση του κλειδιού από την πόρτα της καμπίνας της, εκείνοι τη συμβούλευσαν να χρησιμοποιήσει ξυλάκια για να μην την ανοίξει με τη βία.

Η Τζέμα περιέγραψε επίσης τον βιασμό της στη Villa Windsor πριν ο Αλ Φαγέντ της δώσει ένα μπουκάλι απολυμαντικό Dettol και την διατάξει να πλυθεί.

Έπαιρνε τα διαβατήρια από τις βοηθούς του

Η 51χρονη Κάθριν, 51 εργάστηκε για τον Αλ Φαγιέντ το 2005. Όπως είπε πριν από τα ταξίδια στο εξωτερικό τα διαβατήρια των βοηθών τους αφαιρούνταν και δεν τους επιστρέφονταν μέχρι να επιστρέψουν στο Harrods.

Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού ο Αλ Φαγέντ την διέταξε να μείνει μαζί του στη Villa Windsor.

«Πήγα για ύπνο εκείνο το βράδυ, δεν υπήρχε κλειδαριά στην πόρτα», θυμήθηκε. «Δεν είχα συνειδητοποιήσει, καθώς το βράδυ προχωρούσε, όλοι εξαφανίστηκαν.

«Μπλόκαρα την πόρτα μου με μια καρέκλα και τη βαλίτσα μου. Και την επόμενη μέρα κατέβηκα για να ξεκινήσω τη δουλειά μου και με κάλεσε στο γραφείο, κατευθείαν στο πρόσωπό του και μου είπε: ‘Ποτέ ξανά μην μπλοκάρεις γαμώτο πόρτα στο σπίτι μου. Έγινα απολύτως σαφής;».

«Μόνο με έναν τρόπο ήξερε ότι είχα μπλοκάρει την πόρτα: επειδή προφανώς το είχε δοκιμάσει. Όταν επιστρέψαμε στο Λονδίνο, προσπάθησε να μου επιβληθεί στο γραφείο του. Τον ανάγκασα να απομακρυνθεί και του είπα: ‘Είμαι βοηθός και αυτό είναι το μόνο που κάνω’. Την επόμενη μέρα, όταν μπήκα μέσα, το γραφείο μου είχε εξαφανιστεί».

«Κυκλοφορούσε με Viagra και διάλεγε υπαλλήλους»

Αποκαλυπτικά είναι και τα όσα δήλωσε ένα πρώην διευθυντικό στέλεχος του Harrod’s στο Sky News, αποκαλύπτοντας ότι ο αλ Φαγέντ «περιφερόταν με Viagra» στους ορόφους του πολυκαταστήματος, διαλέγοντας τα επόμενα θύματά του. Το στέλεχος μίλησε στο κανάλι υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Ήταν ένα δαιμονικό άτομο, που εξουσίαζε τους πάντες με φόβο», είπε χαρακτηριστικά η μάρτυρας.

Η συγγνώμη από τα Harrods

Μετά τις αποκαλύψεις του BBC για τον αλ Φαγέντ τα Harrod’s εξέδωσαν χθες ανακοίνωση ta Harrods με την οποία εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους και ζήτησαν συγνώμη από τα θύματά του.

«Είμαστε απολύτως συγκλονισμένοι από τους ισχυρισμούς για κακοποίηση που διαπράχθηκαν από τον Μοχάμεντ αλ Φαγέντ», ανέφεραν σε ανακοίνωση τα Harrod’s. «Αυτές ήταν ενέργειες ενός ατόμου που ήταν αποφασισμένος να καταχραστεί την εξουσία του.

«Αναγνωρίζουμε επίσης πως στη διάρκεια αυτής της περιόδου απογοητεύσαμε τους υπαλλήλους μας που έπεσαν θύματά του και γι΄αυτό ζητάμε ειλικρινά συγγνώμη», ανέφεραν τα Harrod’s, προσθέτοντας πως το πολυκατάστημα είναι σήμερα ένας «πολύ διαφορετικός οργανισμός» από εκείνον που ανήκε και ελεγχόταν από τον Μοχάμεντ αλ Φαγέντ.

Πηγή: skai.gr

