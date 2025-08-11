Νέες απειλές Κατς κατά Χαμενεΐ: «Όταν βγαίνεις από το καταφύγιό σου, να κοιτάς ψηλά»

Νέες απειλές κατά του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εξαπέλυσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου Ισραήλ–Ιράν τον Ιούνιο, ο Κατς είχε απειλήσει τον Χαμενεΐ ακόμα και με δολοφονία

«Συνιστώ στον Ιρανό δικτάτορα Χαμενεΐ, όταν βγαίνει από το καταφύγιό του, να σηκώνει που και που το βλέμμα στον ουρανό και να ακούει προσεκτικά κάθε βουητό», έγραψε ο Κατς στην πλατφόρμα X, προφανώς αναφερόμενος σε δραστηριότητα ισραηλινών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το σχόλιο ήρθε ως απάντηση σε αυτό που, όπως είπε ο ίδιος, ήταν ένα γραφικό στα εβραϊκά που κυκλοφόρησε η Τεχεράνη και εμφανίζει ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους ως στόχους δολοφονίας, μεταξύ των οποίων και τον ίδιο με την περιγραφή «Υπουργός Τρομοκρατίας Ισραέλ Κατς».

איראן מפרסמת את רשימת הבכירים בצמרת המדינית ביטחונית בישראל המיועדים לחיסול.

אני מציע לדיקטטור האיראני חמינאי שכשהוא יוצא מהבונקר שירים מידי פעם מבט לשמיים ויקשיב טוב לכל זמזום.

משתתפי "חתונה אדומה" מחכים לו שם. pic.twitter.com/Ojf8Km5Iay — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 11, 2025

Το γραφικό φαίνεται να είναι μια παραλλαγή ισραηλινού υλικού που είχε χρησιμοποιηθεί για την ανακοίνωση των δολοφονιών ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων κατά τη διάρκεια του πολέμου. Δεν είναι σαφές από πού προήλθε ή πόσο ευρέως είχε διαδοθεί πριν ο Κατς το αναδημοσιεύσει.

Στην ανάρτησή του, ο Κατς λέει στον Χαμενεΐ ότι «οι συμμετέχοντες στον “Κόκκινο Γάμο” τον περιμένουν», αναφερόμενος σε μια μεγάλης κλίμακας αιφνιδιαστική επίθεση του Ισραήλ τις πρώτες ώρες του πολέμου, στις 13 Ιουνίου, κατά την οποία περίπου 30 ανώτατοι στρατιωτικοί διοικητές, μεταξύ των οποίων και οι τρεις πιο υψηλόβαθμοι στρατηγοί, σκοτώθηκαν σε σχεδόν ταυτόχρονες επιθέσεις στην ιρανική πρωτεύουσα, παραλύοντας το ιρανικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου και καθυστερώντας την αντίδρασή του για σχεδόν 24 ώρες.

Η ονομασία παραπέμπει σε μια σκηνή της τηλεοπτικής σειράς του HBO Game of Thrones, στην οποία αρκετοί βασικοί χαρακτήρες δολοφονούνται στη διάρκεια μιας αιφνιδιαστικής επίθεσης.

Πηγή: skai.gr

