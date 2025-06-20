Ισραέλ Κατς: Ο στρατός έχει εντολή να χτυπήσει κάθε καθεστωτικό σύμβολο στο Ιράν

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς δήλωσε σήμερα πως έχει δώσει εντολή στον στρατό να αυξήσει τις επιθέσεις εναντίον στόχων του καθεστώτος του Ιράν στην Τεχεράνη.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι επιθέσεις στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση του καθεστώτος του Ιράν και πως «πρέπει να χτυπηθούν όλα τα σύμβολά του», όπως μεταδίδει το Reuters.

«Πρέπει να χτυπήσουμε όλα τα σύμβολα της κυβέρνησης και τους μηχανισμούς καταστολής του πληθυσμού, όπως η Basij (σ.σ. η παραστρατιωτική οργάνωση που είχε φτιάξει ο αγιατολάχ Χομεϊνί), και τη βάση εξουσίας του καθεστώτος, όπως οι Φρουροί της Επανάστασης, και να επιφέρουμε μια ευρεία εκκένωση του πληθυσμού από την Τεχεράνη, προκειμένου να υπονομεύσουμε το καθεστώς και να αυξήσουμε την αποτροπή των πυραυλικών επιθέσεων στο Ισραήλ - παράλληλα με τη συνέχιση των χτυπημάτων εγκαταστάσεων και επιστημόνων για την παρεμπόδιση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν - μέχρι να ολοκληρωθούν πλήρως όλοι οι στόχοι της επιχείρησης» είπε ο Κατς.

Ιρανός ΥΠΕΞ: Δεν συνομιλούμε με τις ΗΠΑ, είναι συνεργοί στο ισραηλινό έγκλημα

«Δεν υπάρχει χώρος για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ μέχρι να σταματήσει η ισραηλινή επιθετικότητα», δήλωσε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στην κρατική τηλεόραση του Ιράν.

«Δεν συνομιλούμε με τις ΗΠΑ, που είναι συνεργοί στο ισραηλινό έγκλημα εναντίον του Ιράν» πρόσθεσε ο ίδιος, ο οποίος έφτασε στη Γενεύη για την προγραμματισμένη συνάντησή του με τους ομολόγους του της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας στη Γενεύη, μαζί με την Ύπατη Εκπρόσωπο Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Για τις συνομιλίες του στη Γενεύη ο Αραγτσί είπε ότι θα επικεντρωθούν αποκλειστικά σε πυρηνικά και περιφερειακά ζητήματα. Το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης είναι αδιαπραγμάτευτο, πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια οδό για επιστροφή στη διπλωματία και την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης. Η σημερινή συνάντηση είναι η πρώτη μεγάλη διπλωματική προσπάθεια από τότε που το Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα κατά του Ιράν την περασμένη Παρασκευή.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι, ο οποίος θα συμμετάσχει στις συνομιλίες στη Γενεύη, δήλωσε ότι πιστεύει ότι «υπάρχει τώρα ένα παράθυρο μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες για την επίτευξη διπλωματικής λύσης», μετά τη συνάντησή του με ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, χτες.

Οι τρεις Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ και η Κάγια Κάλας είχαν συνομιλήσει με τον Αραγτσί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ενώ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα του Reuters, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί έχουν μιλήσει τηλεφωνικά αρκετές φορές από τότε που το Ισραήλ άρχισε τις επιθέσεις του στο Ιράν την περασμένη εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να βρεθεί διπλωματική λύση στην κρίση.

Σύμφωνα με τρεις διπλωμάτες, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ο Αραγτσί είπε ότι η Τεχεράνη δεν θα επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις αν το Ισραήλ δεν σταματήσει τις επιθέσεις, οι οποίες ξεκίνησαν στις 13 Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.